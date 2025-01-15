國台辦聲援饒慶鈴喊打壓兩岸交流 陸委會：依規辦理

中國國台辦主任宋濤4日在北京釣魚台國賓館會見台東縣長饒慶鈴率領的代表團。（中央社檔案照）

2025/01/15 18:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台東縣長饒慶鈴日前訪問中國，對陸委會申報不實，隱瞞將見中國國台辦主任宋濤，涉違反相關規定恐被禁止訪中。國台辦發言人陳斌華今天質疑，民進黨當局揚言處罰、打壓推動參與兩岸交流合作的人，暴露阻擾兩岸交流合作真面目。陸委會反駁說，饒慶鈴赴中申請表所寫資料，參訪對象無中共黨政軍首長，主管機關將於查明相關事實後依規定辦理。

陳斌華指出，饒慶鈴縣長此次來京，主要是推銷台東縣釋迦，抵達北京後，我方安排宋濤主任會見饒縣長一行人，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見及建議。饒縣長「客隨主便」，在會見中為縣民代言，感謝中方恢復擴大台東釋迦輸入，並歡迎大陸同胞到台東旅遊交流。

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陳斌華聲稱，這樣的交流和互動的出發點，都是為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，增進基層民眾利益及福祉，但民進黨當局揚言處罰、打壓推動參與兩岸交流合作的人，暴露違背島內主流民意，阻擾兩岸交流合作的真面目。

他更說，兩岸同胞是一家人，只要兩岸同胞贊成的事，只要對台灣同胞有利的事，都會堅持做下去，並且做得更好。將秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重關愛造福台灣福同胞，同台灣各界一同反對台獨分裂行徑，深化兩岸融合發展。

陸委會表示，依「內政部台灣地區公務員及特定身分人員赴大陸地區線上申請須知」第2點及第6點規定，縣（市）長赴大陸地區行程（日期、天數或活動內容）變更者，應於赴中前或行程變更前申請變更行程。

陸委會指出，另依台東縣長饒慶鈴本次赴中申請表所填寫資料，其參訪對象並無大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關之首長或副首長。

陸委會批評，本案顯示，台東縣政府即使赴中前不知道陸方有安排與國台辦宋濤會晤，亦未於知悉後依規定辦理行程變更。主管機關將於查明相關事實後依規定辦理後續。

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