台中KTV播五星旗飄揚影片！滿滿簡體字 網憂文化洗腦滲透

台中釣蝦場附設KTV播五星旗影片。（擷自Threads）

2025/01/15 17:45

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾近日在Threads社群平台貼文並附上影片，台中一間釣蝦場的附設KTV，竟播放五星紅旗迎風飄揚的畫面，搭配滿版簡體字歌詞，畫面內容充滿濃厚「中國主旋律」風格，隨即引起「中國的大外宣基地？」、「無聲滲透真的很可怕」等留言，網友議論紛紛。

業者對此也留言喊冤表示，「親愛的顧客您好，請不要再特別蓄意針對本餐廳，這是伴唱系統方面的問題，與店家無關，會再詢問系統租賃商目前發生的問題喔，TAIWAN NO.1」，希望讓爭議就此打住，不要持續延燒。

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該影片曝光後，隨即在社群上掀起討論，多數網友認為此行為不可接受，「這裡是台灣，怎麼能播這種東西？」、「這就是中國文化輸出的活教材！」、「這根本是文化統戰基地，必須制止！」有人更提議將此事件視為「文化滲透」的警鐘，呼籲政府介入。

有網友直言，很多汽車旅館也都是用這種中國的伴唱軟體，因為這個都是沒版權的，但真的不理解還有人覺得大家反應過度，如果在南韓出現kTV放北韓國旗，還叫他們效忠共產黨，或是烏克蘭放俄羅斯國旗，恐怕早就被國民幹到死了，看來中國洗腦政策真的很有成效，如果連KTV都被統戰了，該害怕，因為台灣被佔領機率不遠了。

伴唱帶簡體字歌詞惹議，網掀文化洗腦滲透疑雲。（擷自Threads）

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