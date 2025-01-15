國台辦稱辦中國身分證是自主選擇 陸委會斥：破壞單一戶籍制度

網紅八炯與創作歌手陳柏源合作推出「中國統戰紀錄片」，中間人聲稱20萬台灣人辦妥中國身分證，可持證向當地銀行超貸。（圖取自「八炯」中國統戰紀錄片）

2025/01/15 17:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共誘拉台灣民眾申領中國身分證，法務部調查局證實，部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將進一步擴大查察。中國國台辦聲稱，台灣民眾來中國工作或定居，這是自主選擇，將審批辦理。陸委會批評，中共為對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」。

網紅八炯與創作歌手陳柏源日前推出「中國統戰紀錄片」，負責接頭的中間人在片中聲稱，有20萬台灣人辦妥中國身分證，台人可持身分證向當地銀行超貸賺第一桶金；總統賴清德日前呼籲，「民眾勿因一時利益走入歧途，民主無價、自由不能折現」。

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國台辦發言人陳斌華在例行記者會反嗆，「民進黨當局」有關說法是其操弄認知作戰，施行「綠色恐怖」又一伎倆。台灣民眾來中國學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」藉機炒作中國威脅，恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，剝奪他們得到更多更好發展的機會，不得人心，也不會得逞。

他更說，「兩岸同胞一家親」，對於台灣居民看好中國發展前景，選擇到中國落戶，我們表示歡迎，將依法依規予以審批辦理。

陸委會表示，兩岸針對人員往來採取「單一戶籍制度」並在各自法令中明定，是20餘年來雙方已建立起的交流規範與秩序。

陸委會指出，依中方相關規定，台灣人民欲在中國大陸設籍者，須向戶口登記機關辦理戶口登記、繳交有效之台灣身分證件。我們很遺憾看到中共有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，讓台灣人民在福建設籍、申領中方身份證，無需繳交台灣身分證件。

陸委會批評，這不但嚴重違反我方法律，也影響中共內部的戶籍管理，這種損人不利己的舉措，我方表達強烈不滿，也會持續嚴格查處。違反規定者，將依兩岸條例規定，註銷其台灣戶籍。

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