阻止藍白擴權惡意修法 We care「護國討傅抗藍白」1/23高雄開講

臉書粉專「We care」將於1月23日，在高雄三民公園舉辦「We care台灣·護國討傅抗藍白」宣講活動。（圖擷自「We care」臉書）

2025/01/15 17:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為阻止藍白的不當擴權，反對惡意修法，罷韓一戰成名的臉書粉專「We care」，今天（15日）宣布將於1月23日在高雄舉辦「We care台灣·護國討傅抗藍白」宣講活動，堅決反對藍白聯手，惡意修訂「憲訴法」、「選罷法」、「財劃法」。

「We care」指出，「We care台灣·護國討傅抗藍白」宣講活動，是一場捍衛台灣民主、防止專制復辟的重要行動。面對藍白兩黨聯手推動的爭議性修法，必須集結社會力量，阻止他們透過立法程序破壞台灣的民主基石，侵蝕公民權利，威脅國家發展。

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針對「為什麼要站出來？」「We care」說明，首先是為了捍衛民主制度，反對惡意修法。國民黨與民眾黨聯手推動對「憲法訴訟法」、「選舉罷免法」、「財政收支劃分法」等法律的修訂，這些修法將嚴重削弱民主監督機制，擴大政黨私利，甚至可能危及選舉公正性與財政公平，這不僅是對法律制度的踐踏，更是對台灣民主價值的重大挑戰。

其次是為了阻止藍白擴權，守護台灣未來。「We care」指出，藍白聯手取得立法院多數後，正試圖透過修改關鍵法案來集中權力，削弱制衡機制，將台灣推向權力過度集中的危險邊緣，不僅破壞民主平衡，更可能讓台灣的發展方向被少數政客綁架。

「We care」強調，再來是討伐傅崐萁與藍白聯盟，防止黑箱操作。國民黨傅崐萁等人長期操作地方派系與黑金勢力，現正與民眾黨合作，企圖透過不透明的修法程序，強化自身權力，這不僅是政治利益交換，更是對台灣民主透明度的嚴重威脅，面對這樣的黑箱操作，絕不能沉默。

最後是為了守護台灣的自由與尊嚴，「We care」表示，台灣的民主是經歷無數抗爭與犧牲換來的成果，絕不能讓少數政客為了一己私利而破壞，「站出來，不僅是反對不當修法，更是捍衛每一位台灣人的自由、權利與尊嚴」。

「We care」說明，此次訴求是堅決反對藍白聯手，惡意修訂「憲訴法」、「選罷法」、「財劃法」，並要求透明立法程序，拒絕黑箱操作，確保法律改革符合民主原則。

這場宣講活動將於1月23日（四）晚間6點半，在高雄三民公園集結，歡迎民眾參加。

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