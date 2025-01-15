「釘孤枝」遭賴清德批抹煞司法專業 民眾黨回擊

民眾黨111「釘孤枝」活動，被賴清德總統批評抹煞司法專業。民眾黨今日回擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/01/15 18:47

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨11日在自由廣場舉辦「釘孤枝」遊行，聲援涉貪遭起訴的前主席柯文哲並抗議司法不公，民進黨主席賴清德今主持黨內中常會時表示，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。對此，民眾黨痛批，執政黨種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴不要睜眼說瞎話。

民眾黨批評，賴總統將大法官變成執政者的禁臠，讓憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，對在野黨前主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴總統照照鏡子、捫心自問，不要睜眼說瞎話。

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司法應該是實現公平正義的最後一道防線，民眾黨認為，如今看到涉台鹽綠能公司光電工程弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱、百億賭王林秉文落跑，88會館負責人郭哲敏交保，替前台糖公司董事長吳乃仁擔保，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴總統毫不遮掩的讓政治黑手介入，讓人民對司法逐漸失去信心，民進黨當時所承諾的司法改革全跳票，現在卻只會指責在野黨。

民眾黨提醒，2008年蘇治芬案，民進黨立委柯建銘帶頭號召包圍地檢署；2013年的賴清德市長，曾經以個人政治生命保證吳乃仁的清白，但12年過去，吳乃仁被判刑定讞，賴主席沒有退出政壇，反而繼續「賴著」當總統，這些往事仍歷歷在目，請問賴主席是忘記還是害怕想起來。

「如果賴總統記性不好，台灣民眾黨可以幫忙恢復記憶。」民眾黨說，過去賴總統在擔任立委期間，曾大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，可如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，民進黨如此雙標不思反省，讓賴總統一席話，成了天大的笑話。

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