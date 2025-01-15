罷免台中藍委羅廷瑋「敲羅行動」 東區固定連署點設立了

罷免台中市國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」在東區自由路設置第一個固定連署點，天氣雖冷，仍有長輩來連署要罷免藍委。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/15 17:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免台中市中西東南區第6選區國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」，在東區自由路設置第一個固定連署點，全市選區都可連署；提供地點的廖姓代書說，實在看不下去了，國民黨完全沒有反省能力，主動提供辦公室作為連署點，要讓罷免成功。

台中市罷免團體除了固定的永安宮及勤美草悟道旁，陸陸續續加碼增加及地點，而「敲羅行動」目前已有5個點，東區第一個固定連署點在自由路四段的「禾意地政士事務所」，廖姓代書說，提供辦公室每週三下午1點到4點受理連署。

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蔣姓志工說，這是「敲羅行動」連署東區第一個固定點，未來還會陸續增加，而民眾只要來連署，全台中市6個國民黨立委包括立法院副院長江啟罷免的連署書都可以填，要罷免花蓮傅崐萁、台北徐巧芯也可以，但連署書就要麻煩民眾下載，這個點只能代為遞件。

蔣姓志工說，「敲羅行動」目前共有5個固定點，除了東區，還有中區光復路「芳泉青草行」週二及週四下午、西區自治街台灣大地文教基金會週二及週三下午、勤美草悟道週六下午、南區正義街進安商號週二及週五下午。

今天天氣雖於，還是有年輕人及長輩親自來填寫連署書，或帶走多份要給想要罷免的親友填寫，他們說，為了台灣好，要將國民黨不適任立委罷掉。

參與連署罷免國民黨立委不但有年輕人，也有長輩。（記者蘇金鳳攝）

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