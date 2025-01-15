韓國瑜赴美慶賀團成員曝光 黨政人士曝賴總統3大考量

總統賴清德邀請立法院院長韓國瑜（左），率領朝野立委代表團，赴美出席美國總統川普就職典禮，並於明天邀請代表團行前會晤。（資料照）

2025/01/15 16:34

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德邀請立法院長韓國瑜，率領朝野立委代表團，赴美出席美國總統川普就職典禮，並於明天邀請代表團行前會晤。黨政人士從3面向分析賴總統邀請韓國瑜擔任團長的意涵，包含促進朝野和諧、推動國會外交並深化台美關係，以及傳達持續深化台美關係是台灣不分政黨、社會最大共識。

我代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿等7人；代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

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黨政人士分析總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率團赴美的3大意義，首先，對內遞出橄欖枝，期望朝野和諧，共同推動國家穩健前行；二來是以國會外交形式，傳達台美共享自由、民主、人權的普世價值，並以此為基石持續深化雙邊關係；第三，代表團成員包括國會議長、朝野3黨立委，表達台灣不分政黨，都共同為美國新政府送上祝福，同時台美關係持續深化亦是台灣社會努力目標與最大共識。

回顧歷任總統派代表團出席美國總統就職典禮情況，前總統蔡英文2017年指派前行政院長游錫堃代表率團、2020年由時任駐美代表蕭美琴出席；前總統馬英九則2次都指派時任立法院長王金平領軍。黨政人士表示，以蔡英文總統為例，總統指派代表是根據當下情勢做適切規劃，由立法院長代表率領慶賀團赴美，雖非民進黨慣例，賴總統總統邀請韓國瑜擔任代表，即是朝野不分你我，對外團結的行動展現。

郭昱晴表示，期望在野黨能夠收到總統遞出橄欖枝的善意訊息，出訪在即，對外更要表達團結合作氛圍，「出去就是打團體戰」，任何放話都無益於此行，只是滅自己威風，雖然立法院紛爭不斷，但台灣已是「世界的台灣」、是亞洲民主國家的燈塔，此刻更要訴諸超然於黨派之外的團結一致，確實地向美方傳達「台灣願意跟民主國家站在一起」，以抵禦威權國家的立場。

陳冠廷表示，朝野歷經憲訴法、財劃法等修法過程的衝突，立院氣氛緊張，賴總統邀請訪團成員入府，其中包含韓國瑜以及朝野3黨立委，等於總統直接與國會對話，「這是一個很好的對話的開始」，對內象徵朝野展開友善對話，對外展現團結一致態度，肯定此次會晤用心良苦，相信是能化解朝野僵局的契機。

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