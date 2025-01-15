鼎越放棄20％容獎仍有超高容積 游淑慧嘆：貪心不足蛇吞象

台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧。（記者蔡思培攝）

2025/01/15 16:07

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利被起訴，目前羈押中，台北市政府今邀集專家學者研商。副市長李四川會後表示鼎越在會前已函市府表示願盡速變更設計，拿掉爭議的20%容積獎勵。台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧指，即便鼎越放棄20%容積獎勵，仍有728%容積，「貪心不足蛇吞象」是京華城案的最佳寫照。

游淑慧今在臉書發文談起京華城案，當北檢放大絕扣押京華城土地後，時間就掌握在北檢手上，鼎越主事者若理性思考，應該撐不了太久。她分析，即便鼎越放棄20%容積獎勵，仍有728%容積，也已經是超高容積率，何必苦苦堅持？台北101容積率也才752.62%。她認為「貪心不足蛇吞象」可能就是京華城案的最佳寫照。

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游淑慧指，若一開始京華城就老老實實花錢購買30%容移，整體開發容積就已高達728%，就台北的商業區而言也已夠高。對一般人來說，1000億與1100億都是天文數字，沒有不同，不過對威京小沈、好賭的生意人來說，1000億和1100億，可是多100億利益，「百億利益，可能就是殺頭冒險也要做吧」。

游淑慧說，她已經立即要求台北市政府相關單位與都發局儘快廢止當年的協議書，取消接受鼎越的相關捐贈，非法的樓地板面積產發局怎麼能夠接受，何況當年他們也不想接受。她也指，鼎越既然願意取消不合法容積獎勵，市府也不要占人家的小便宜，大家的權利義務還是乾乾淨淨的斷一斷比較好。

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