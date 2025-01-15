高虹安竹市環局餐會高喊加碼 劉崇顯諷：道德底限讓人望塵莫及

停職中的高虹安大剌剌不避諱出席新竹市環保局餐會還高喊加碼加碼，讓一旁的環保局長江盛任一臉尷尬，民進黨市議員劉崇顯諷高虹安臉不紅氣不喘，道德底限及恥度無下限，讓人望塵莫及。（照片取自劉崇顯臉書）

2025/01/15 16:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案被判刑已停職的新竹市長高虹安，近期頻繁高調出席市府主辦的活動場合與餐會，甚至上台頒獎致詞及合照，今天更坐在環保局年終餐會主桌，且上台高喊政策加碼，讓一旁的環保局長江盛任只能尷尬點頭回應「遵照辦理」，民進黨市議員劉崇顯嘲諷，停職中的高虹安臉不紅氣不喘在台上喊著「加碼加碼」，「她不尷尬，尷尬的就是一旁的市府官員」，更批民眾黨的道德底限及恥度無下限，讓人望塵莫及。

劉崇顯說，像高虹安如此高調又無恥度的行為，過去藍綠兩大黨有哪個行政首長在涉貪一審遭判有罪停職時，還敢如此大剌剌地拋頭露面，毫不遮掩得影響與干預市府運作，甚至濫用公務資源為自己做個人宣傳。民眾黨曾多次標榜超越藍綠，現在看來只有道德的底限令人望塵莫及。

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市議會民進黨團總召陳建名也說說，代理市長邱臣遠忙出國，停職市長高虹安繼出席消防局餐會、一級主管慶生會，今天再高調出席環保局尾牙，到底是邱臣遠代理高虹安當市長，還是高虹安在代理「代理市長」，民眾黨把新竹市搞得烏煙瘴氣，不管誰代理誰，不會做事又不知長進的高、邱團隊，只會顧人怨，市民感受及道德感早已拋諸腦後。

市議員劉彥伶也質疑高虹安是以什麼身份出席活動，市府官員包庇及縱容此行徑，早已不是新竹市民的公僕，而是為高虹安服務的市府，整個市府團隊的所做所為已讓市民唾棄。

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