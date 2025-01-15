賴瑞隆出新書《小鴨把拔向前衝》 版稅及收益全數捐弱勢孩童

賴瑞隆新書《小鴨把拔向前衝》，版稅及收益將全數捐給弱勢孩童。（圖由賴瑞隆提供）

2025/01/15 16:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，出版新書《小鴨把拔向前衝》，將於21日上市，他今天（15日）宣布，全數版稅及收益將捐助弱勢孩童公益。

《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》一書，描述賴瑞隆擔任高雄市新聞局長時期，如何成功爭取黃色小鴨來高雄展出，從前期規劃到後期執行，皆親自包辦，創造高雄市民共同的城市記憶，讓他成為孩子眼中「小鴨把拔」，也成功吸引390萬人次參觀，創造逾10億經濟效益，更榮獲當年經理人雜誌十大MVP，成為台灣國際行銷的經典案例。

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書中也記錄賴瑞隆與五月天結緣過程，在高雄氣爆事件後，與五月天共同籌辦公益演唱會，為災民注入新希望，也讓五月天與高雄結下深厚緣份，為流行音樂之都高雄開創「演唱會經濟」模式的先河。

賴瑞隆在書中談及自己的故事，從一名普通勞工家庭孩子，逐步踏上政治之路。學生時期的他，就對公共事務很有熱忱，從國會助理開始，逐步累積對政策制定、溝通技巧的扎實訓練，讓他擁有行政實務經驗與政治專業。

賴瑞隆今天宣布，新書將於1月21日正式出版，現已開放預購中，該書的版稅及收益，將全數捐贈給弱勢孩童相關公益，藉此鼓勵更多孩子勇敢追逐夢想。他並向讀者喊話：「不是有希望才堅持，而是堅持才會有希望。」期待透過自身故事，啟發更多人共同參與，為台灣打造美好熱愛的家園。

包括監察院長陳菊、前行政院長蘇貞昌等人，也為賴瑞隆的新書撰寫推薦序，肯定他一路走來始終如一，為高雄、為台灣努力付出。

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