國台辦批政府媒宣費「洗腦」民眾 立委批：國共說法沆瀣一氣

114年度中央政府「媒體政策及業務宣導費」總計14.9億元，比去年增加5.9億元。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，民進黨當局在「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲。（翻攝直播）

2025/01/15 15:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕114年度中央政府「媒體政策及業務宣導費」總計14.9億元，比去年增加5.9億元。國民黨立委徐巧芯日前指控，媒宣費集中少數特定媒體，推展費用來養網軍，將提案刪除預算。中國國台辦發言人陳斌華今天進一步嗆聲，民進黨當局在「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲。立委反批，國共說法沆瀣一氣，難道是在配合中共刪預算？

陳斌華在國台辦記者會質疑，預算經費暴增，表明民進黨當局在「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲。民進黨當局為掩蓋施政無能，慣於操縱島內輿論搞「大內宣」粉飾太平，豢養網軍攻擊異己、抹黑中國，島內各界對此早有公論。

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對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，中華民國政府的預算經費關中華人民共和國什麼事？整天在干涉中華民國內政，國台辦指指點點，完全是對中華民國的不尊重。

賴瑞隆質疑，中共看法與國民黨立委如出一轍，都在質疑台灣政府的「媒體政策及業務宣導費」，到底是不是中華民國立委在聽中共指揮要將預算刪除？

賴瑞隆批評，台灣面對非常多認知作戰及虛假訊息，都由中共發動的，故意混淆台灣視聽，要讓社會陷入混亂。政府若無宣傳經費，就只能任由假訊息蔓延傷害農漁產品，台灣將遭受更大危險。這些混亂都中共想要的，立委竟要刪除這些預算，難道不是在配合中共嗎？

賴瑞隆說，國台辦的說法顯示中共利益與國民黨是一致的，目的就是要刪除對中共不利的部分，要讓政府沒有澄清事實的經費，更要讓政府無法推展業務，以利達成統一的目標。

民進黨立委林楚茵表示，國民黨大筆一揮要砍行政部門的政策宣傳費用，讓行政院福國利民政策無法宣傳，不讓台灣民眾知道政府做了什麼，然後就可以營造台灣心向中國，民進黨政府一事無成，當藍白變成中共附隨組職，在台灣內部搞破壞，這是最恐怖的。

林楚茵痛批，國民黨與國台辦的說詞是沆瀣一氣，真正有養網軍的是國民黨，國民黨黨工在「林北好油」的雞蛋事件，就直接跟「林北好油」合作，國民黨是心裡有鬼，看什麼都是鬼，將正常預算經費都看成要做壞事。

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