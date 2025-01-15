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    蘭嶼疑噴「中國台灣省」國台辦扯中國領土 林楚茵：膝蓋制式講法

    立委林楚茵批評，國台辦膝蓋制式講法老狗變不成新把戲。圖為林楚茵（右起）、民進黨發言人吳崢與立委王定宇召開「紅色滲透步步進逼 藍白親中沒在客氣 國會毀台法案盤點」記者會。（記者林正堃攝）

    立委林楚茵批評，國台辦膝蓋制式講法老狗變不成新把戲。圖為林楚茵（右起）、民進黨發言人吳崢與立委王定宇召開「紅色滲透步步進逼 藍白親中沒在客氣 國會毀台法案盤點」記者會。（記者林正堃攝）

    2025/01/15 15:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蘭嶼多處景點疑遭中國觀光團噴漆寫上「中國台灣省」簡體字，外界質疑開放中客來台將有更多亂象。對此，中國國台辦發言人陳斌華今日表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土一部分；立委林楚茵批評，膝蓋制式講法老狗變不成新把戲。

    陳斌華聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土一部分，在台灣旅遊業者及廣大民眾呼籲開放中國觀光客赴台觀光之時，在我們積極研究擴大大陸居民赴台旅遊之際，島內有些人在那故意渲然炒作，顯然別有用心。

    另外，今年兩岸觀光「小兩會」是否展開協商？陳斌華回應，不反對恢復兩會制度性協商，但協商總是要有基礎，只要回到九二共識的共同基礎上，兩會的對話交往就不存在障礙。

    針對兩岸故宮今年是否展開交流？陳斌華則說，北京故宮博物院與台北故宮博物院「同根同源」，是血脈相連的整體，同屬一個國家、一個民族的文化印證。兩岸故宮所典藏的國寶文物是中華文明的結晶，是中國悠久歷史與燦爛文化的傳承，承載兩岸割捨不斷的文化血脈和歷史紐帶，凝聚海內外中華兒女共同的情懷。

    樂見故宮博物院與台北故宮博物院開展合作，共同傳承中華優秀傳統文化，但是也要正告「民進黨當局」，對歷史文化要有正確認知， 不要拿著祖宗的遺產「數典忘祖」。

    民進黨立委林楚茵受訪表示，國台辦的回應一向是膝蓋制式講法，例如兩岸同屬一中、台灣是中國一部分，因為講中文所以同文同種等，這些都不令人意外，這些都是老狗變不成新把戲。

    林楚茵批評，要關注的是立法院審預算，連國民黨立委都可以錯亂提案，將宏都拉斯建交後白蝦賣不出去，竟怪罪外交部提案砍預算。連中國迫害人權竟然也要砍陸委會預算，當國民黨錯亂且是國會多數時，已在國家內部形成很大紛亂，直接變成是中國共產黨的附隨組織。

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