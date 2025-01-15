鼎越拿掉京華城20％容積獎勵 游淑慧籲廢止柯市府所簽協議書

台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧。（記者蔡思培攝）

2025/01/15 15:38

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利被起訴，目前羈押中，台北市政府今邀集專家學者研商。副市長李四川會後表示鼎越在會前已函市府表示願盡速變更設計，拿掉爭議的20%容積獎勵。台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧說，現在中石化與鼎越的主事者是理性的，也希望市府廢止當年柯市府與鼎越京華城所簽的協議書。

游淑慧今天下午在北市議會針對京華城議題受訪，她認為，現在中石化與鼎越的主事者是理性的，這個決定其實在3個月前就可以做，她也與李四川、產業發展局長聯繫過，希望市府同步廢止當年柯市府與鼎越京華城所簽的協議書，其中約定鼎越要捐給市府空間，換取容積獎勵。游淑慧認為唯有將協約書同步廢止，才能斷得一乾二淨，產發局也不可以接受違法捐贈。

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游淑慧提到，鼎越沒有20%容積獎勵，北市府也不需要接受鼎越捐贈，斷得一乾二淨才是正本根源之道。

不過鼎越願意拿掉20%容積獎勵後，有綠營議員認為光移除京華城20%容積不夠，應該從細部計畫修改回歸100%。對此游淑慧說，之前議會共識決希望京華城細部計畫回到560%，但容移30%是京華城權益、是另一套標準，若有議員質疑容移、希望重新鑑價，是另一個層次的問題。

游淑慧提到，現在鼎越願意取消20%容積獎勵，沒有道理阻止，且已初步達到目的，至於是否撤銷當時變更的細部計畫，市府也在進行法律研議，希望按照議會決議回到560%基準容積率。

媒體也詢問，京華城案起訴書有提到威京集團主席沈慶京用左手賣右手方式分潤5家公司，其中6000萬元至沈慶京戶頭，還有錢流至柯文哲。游淑慧也指，當時威京要賣京華城土地是為了財務紓困，既然為了解套為何左手賣右手，應該賣出有現金進入才能解討，是否是已預知未來容積會大爆發才惜售。

游淑慧也指，當時鼎越是在投標前一天董事會才通過投標，沈慶京基於何種原因左手賣右手，是否早知道可爭取到更好的容積？她也質疑，有哪個土地買賣會在購買多年爭取超額容積，又分潤給前地主，「只有自己左手賣右手會這樣做」她認為京華城土地交易過程有問題、有無商業犯罪，北檢可以一併查處。

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