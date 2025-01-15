「釘孤枝」聲援柯文哲 賴清德：不能判決不如意就抹煞司法專業

民進黨主席暨總統賴清德。（資料照）

2025/01/15 15:06

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨11日號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援涉入京華城弊案的前主席柯文哲並抗議司法不公。民進黨主席暨總統賴清德今主持民進黨中常會時表示，台灣已走過獨裁時期的黨國不分，並落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性；他也要求黨內同志引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此我們才能完成守護台灣民主自由的任務。

賴清德表示，民進黨誕生於戒嚴時代，為了追求台灣民主自由而存在，有幸結合社會的力量，與熱愛民主自由的國人朋友一起推動民主改革、司法獨立，如今也以守護台灣民主自由為己任。能堅守這份價值，正是因為民進黨不曾忘記黑暗的歷史，在戒嚴時期，司法是執行蔣介石意志的工具，大筆一揮就能輕易決定他人的生死，如同現在的中國，司法執行的是共產黨的意志。

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賴清德指出，台灣社會與民進黨這幾十年來促進司法獨立的努力，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

賴清德強調，因為民進黨堅持清廉勤政愛鄉土的創黨價值，人民才給予繼續執政的機會，期許全體黨員同志要更加珍惜這份創黨價值，勤政是本質、愛鄉土是使命、清廉則是最高原則，唯有清廉才能不負前人的努力，以及台灣社會對民進黨的期待。他也提醒所有黨內同志要引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此才能完成守護台灣民主自由的任務。

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