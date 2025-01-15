朱立倫控外交部很多「小動作」 試圖讓韓國瑜訪美無法拚外交

國民黨主席朱立倫15日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2025/01/15 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕立法院長韓國瑜本週末將率團赴美國華府參加美國新任總統川普的就職典禮，國民黨主席朱立倫今日主持中常會時發表談話指控外交部，做了很多「小動作」，試圖讓韓國瑜此行無法發揮最大功能，他呼籲外交部同仁要拿出勇氣與決心，讓中華民國國會此行可以圓滿，並盡最大的努力安排韓國瑜的出訪活動，僑界有盛大的歡迎場面，讓跨黨派立委一起與僑胞參與，這才是真正的國家外交。

朱立倫表示，按慣例由立法院長代表國家參加美國總統就職典禮，這是一項重要任務，期待韓國瑜此行可以順利圓滿，也透過這次的出訪，不管是與美方或僑界都有很多交流，他要再次呼籲賴清德總統以及民進黨政府全力支持韓國瑜出訪，但他必須說很不幸，民進黨昨天還提議要罷免韓國瑜，明天賴清德又要請韓國瑜喝咖啡，這種昨天要罷免你，明天請你喝咖啡的兩手策略，讓人們看清楚民進黨的嘴臉。

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朱立倫強調，朝野要和不要鬥，今天他仍看到民進黨在各地方透過附庸、側翼的民團發動罷免，這是大家都知道的事實，但他還是要在最後關頭強調，台灣要和，不要再製造仇恨，執政者應該敞開心胸、放下仇恨，賴清德已經當選1年多了，如果再鬥下去，全民將受害，民進黨不要背後搞罷免，表面上又談和解，唯有真心放下仇恨，才是台灣之福。

朱立倫並指出，和也適用在兩岸關係，台東縣長饒慶鈴日前到中國訪問，希望解決台東農民的問題，並推銷台東農產品，民進黨卻想以藉口懲戒饒慶鈴，饒慶鈴幫民眾解決問題，民進黨卻以意識型態對抗製造問題，他強調，兩岸需要和，和的過程就是放下仇恨，彼此合作才能解決問題。

此外，朱立倫還指出，軍公教警消是國家的重要資產，最近有很多數字展現國安危機，包括軍士官不斷流失，警察缺額嚴重，每年缺3000多人，消防人員也缺上千人，現在公務員的報考人數相較於10年前，相差10萬人，年輕人不願意投入軍職、警察、消防以及公務員，其中原因就是看不到未來，擔心退休後無法獲得保障，因此上週立法院還給警消人員一個公道，希望民進黨不要再以意識型態偏執，再搞覆議與釋憲。

朱立倫呼籲，國家要和而非製造對立，對於立法院朝野協商明年度中央政府總預算案，國民黨的立場很清楚，一定支持重要國防預算與國家重大建設，但對於任何浪費、弊端，絕不容許，例如因為錯誤的能源政策、綠能蟑螂，要讓全民補貼台電2000億元，每個國人要支付9000元，這是國民黨所絕不能接受的，同時像透過宣傳費用去養綠色網軍、側翼與特定媒體，全民也都不能接受，而且各種弊案國民黨都要嚴格監督。

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