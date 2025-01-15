為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鼓吹軍人叛變退將高安國遭羈押 國台辦大嗆「台灣地區」國安惡法

    前陸軍六軍團中將副司令高安國，涉違反國安法已遭羈押禁見。（圖擷取自高安國臉書）

    前陸軍六軍團中將副司令高安國，涉違反國安法已遭羈押禁見。（圖擷取自高安國臉書）

    2025/01/15 15:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣退役將領高安國被檢方依涉嫌違反國安法羈押禁見，中國國台辦發言陳斌華今天聲援高男，大嗆「台灣地區」國安法是不折不扣的惡法。立委痛批，中共想要併吞台灣，當然認為國安法是對它不利的惡法。

    高安國支持中國共產黨，他曾於網路發表「致台灣將士」影片，以身穿迷彩服方式向國軍三軍將士呼籲，一起推翻民進黨「詐騙集團」，結合統派完成中國統一的神聖使命。

    關於高安國被羈押一事，陳斌華嗆聲，「台灣地區」所謂國安法是不折不扣的惡法。民進黨當局基於台獨本性，用惡法施暴行，不斷打壓政敵異己、製造綠色恐怖，近期更變本加厲迫害支持統一的組織和人士。充分表明在綠色威權下，台灣沒有反對台獨、追求統一的自由。

    陳斌華表示，「我們對此嚴重關切，予以強烈譴責。正告民進黨當局，多行不義必自斃，台獨分裂勢力的倒行逆施必將受到正義的審判」。

    對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，國安法是在保護中華民國台灣的安全，中共想要統一併吞台灣，當然會認為國安法是對它不利的惡法。反倒是中共強烈批判，凸顯中國併吞台灣的本質，想將台灣變成一國兩制的樣板。

    賴瑞隆指出，台灣人不能夠接受成為共產中國專制的一部分，中共想要併吞台灣，不會獲得台灣人民支持，任何叛國的親中力量都要被譴責。

    他批評，國台辦說法再次證實，中共完全無視中華民國存在，只想併吞台灣，任何維護我國家安全的法律，都被中共視為違反其國家利益，顯示中共專制威權的惡霸本質。國人務必了解中共真實面貌，不要被九二共識、一中各表或一個中國蒙蔽。

    中國國台辦發言陳斌華今天聲援高安國，大嗆「台灣地區」國安法是不折不扣的惡法。（翻攝直播）

    中國國台辦發言陳斌華今天聲援高安國，大嗆「台灣地區」國安法是不折不扣的惡法。（翻攝直播）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播