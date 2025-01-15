鼓吹軍人叛變退將高安國遭羈押 國台辦大嗆「台灣地區」國安惡法

前陸軍六軍團中將副司令高安國，涉違反國安法已遭羈押禁見。（圖擷取自高安國臉書）

2025/01/15 15:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣退役將領高安國被檢方依涉嫌違反國安法羈押禁見，中國國台辦發言陳斌華今天聲援高男，大嗆「台灣地區」國安法是不折不扣的惡法。立委痛批，中共想要併吞台灣，當然認為國安法是對它不利的惡法。

高安國支持中國共產黨，他曾於網路發表「致台灣將士」影片，以身穿迷彩服方式向國軍三軍將士呼籲，一起推翻民進黨「詐騙集團」，結合統派完成中國統一的神聖使命。

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關於高安國被羈押一事，陳斌華嗆聲，「台灣地區」所謂國安法是不折不扣的惡法。民進黨當局基於台獨本性，用惡法施暴行，不斷打壓政敵異己、製造綠色恐怖，近期更變本加厲迫害支持統一的組織和人士。充分表明在綠色威權下，台灣沒有反對台獨、追求統一的自由。

陳斌華表示，「我們對此嚴重關切，予以強烈譴責。正告民進黨當局，多行不義必自斃，台獨分裂勢力的倒行逆施必將受到正義的審判」。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，國安法是在保護中華民國台灣的安全，中共想要統一併吞台灣，當然會認為國安法是對它不利的惡法。反倒是中共強烈批判，凸顯中國併吞台灣的本質，想將台灣變成一國兩制的樣板。

賴瑞隆指出，台灣人不能夠接受成為共產中國專制的一部分，中共想要併吞台灣，不會獲得台灣人民支持，任何叛國的親中力量都要被譴責。

他批評，國台辦說法再次證實，中共完全無視中華民國存在，只想併吞台灣，任何維護我國家安全的法律，都被中共視為違反其國家利益，顯示中共專制威權的惡霸本質。國人務必了解中共真實面貌，不要被九二共識、一中各表或一個中國蒙蔽。

中國國台辦發言陳斌華今天聲援高安國，大嗆「台灣地區」國安法是不折不扣的惡法。（翻攝直播）

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