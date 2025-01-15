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    總預算3296案待協商 綠營：藍白發動恐攻癱瘓國家

    民進黨團幹事長吳思瑤及書記長蔡易餘等人，今（15）日舉行「藍白發動預算恐攻，癱瘓國家、傷害台灣」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤及書記長蔡易餘等人，今（15）日舉行「藍白發動預算恐攻，癱瘓國家、傷害台灣」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/15 14:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團今（15日）起將協商今年度中央政府總預算案。立法院民進黨團盤點，待協商提案總數共有3296案，包括國民黨團2334案、民眾黨團487案，藍白發動預算恐攻癱瘓國家，無差別傷害全民福祉及國家建設，儘管協商過程很艱辛，但民進黨團仍會強力捍衛預算。

    民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白刪減、凍結預算的提案，連同委員會保留案，共有3296案；立法院長韓國瑜要趕著訪美前協商完成，但自己實在很悲觀，只有3天協商期就要表決，但根本「3天3夜」都協商不完，這屆立院協商只是過水，表決才是目的。

    吳思瑤說明，前影統馬英九和蔡英文執政16年，每年平均刪減率為1.19%，從未超過300億元；而今年砍預算是史上新高、前所未見。民眾黨案數比較少，但砍得更兇殘、下手更狠，民眾黨提案共刪除3182億，凍結974億，等於把1/10總預算做掉。民眾黨代理黨主席黃國昌要登基造勢，竟然是拿大砍總預算當祭旗。

    吳思瑤說，國民黨當然不甘示弱，最離譜的一大筆，是針對117個單位預算下重手、凍結70%，等於是2500億元預算不能動支。從總統府、司法院、監察院、考試院等憲政機關，到行政院及轄下各部會，都無一倖免。國民黨就是覺得「立法院最大」，愛怎麼搞就怎麼搞，癱瘓國家就是目的。

    吳思瑤也批評，藍白合砍預算，聯手發動總預算「無差別恐怖攻擊」，為了報復民進黨，不惜摧毀台灣，傷害人民。

    吳思瑤提到，國民黨團除了對各部會進行無差別攻擊，也鎖定幾個部會進行報復，包括要讓陸委會、數位發展部、國家通訊傳播委員會變成「一元俱樂部」，因為國民黨團將其業務費刪減到剩下1元，如同滅了這3個部會，癱瘓國安體系，因為這3個部會不只服務民生，也是國家安全守門人。

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