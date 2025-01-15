林正杰嗆放火燒地檢署 郭昱晴：國民黨跟統促黨都喜歡放火燒人

民進黨立委郭昱晴。（資料照）

2025/01/15 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨前榮譽主席林正杰11日參與民眾黨於自由廣場舉辦的「111釘孤支」活動時，在台上指出「如果檢察官到最後無法交代，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署給燒掉。」引發輿論譁然。對此民進黨立委郭昱晴表示，喜歡出言恐嚇放火燒人就是中國國民黨跟統促黨的最大共通點！

郭昱晴在臉書PO文表示，今早「藍白與統促黨同流合污？同台訴求火燒地檢應予譴責！」記者會，我們譴責在民眾黨釘孤枝活動上出言恐嚇「火燒地檢署」的統促黨的榮譽主席林正杰，以及12/20叫民進黨立委進去議場了，「乾脆放一把火燒掉」的國民黨立委鄭天財！

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郭昱晴指出，民眾黨的「釘孤枝」活動上，統促黨榮譽主席林正杰出言恐嚇要燒掉地檢署，事後被藍白切割並以偏概全稱其為民進黨創黨元老，但大家都知道林正杰早在1991年就因不認同民進黨理念而退黨，並加入統促黨！民眾黨「釘孤枝」活動是由黃國昌委員召集，林正杰也是由他們邀請的，請黃國昌出面講清楚「是否贊同統促黨出言恐嚇火燒地檢署？」

郭昱晴續指，不只民眾黨，包含去年12月我們民進黨51戰隊為了阻擋藍白聯手通過 #三大惡法 而夜守議場，國民黨立委鄭天財在議場外恐嚇：「你們全部進去，我就把它燒掉！」恐嚇言論全被媒體錄下來，當天圍籬架起，但現場有多位傷患，包含倒地的民眾以及遭陳玉珍用「鋼頭鞋」重踹而倒地不起的陳培瑜委員。但圍籬阻礙到救護車進入，連警察都束手無策，鍾佳濱委員為了讓救護車能順利進入接走傷患，在警察同意下使用油壓剪開鎖，此舉卻被藍白抹黑！

郭昱晴直言，呼籲藍白不要一開口就栽贓、潑髒水！事實經過大家都看在眼裡，應該先檢討自身的暴力恐嚇行為，恐疑涉犯《刑法》恐嚇罪！

統促黨榮譽主席林正杰。（資料照）

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