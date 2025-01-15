中國權宜輪肇逃列「黑名單」 國防部證實攜手海巡建置「可疑船舶資料庫」

中國權宜輪「順興39」貨船（見圖）涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜後關閉船舶自動識別系統（AIS）逃逸，繼陸委會表示將列「黑名單」後，國防部15日證實將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」。（資料照）

2025/01/15 16:06

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興39」涉嫌拖斷基隆港外國際海纜後逃逸失蹤，立委關心我國國軍通訊是否會受海纜中斷影響。國防部於近日送抵立法院的書面報告中指出，國軍除以多條海纜、建置微波及衛星系統相互備援外，也將持續建立多元備援機制和提升安全防護。後續也將與海巡署共同建置可疑船舶資料庫並定期更新，掌握該類船隻動態，針對臨機性潛在風險加強雙方通聯機制，爭取預警及應處時效。

具喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍的中國權宜輪「順興39」本（1）月3日涉嫌拖斷我國基隆港外國際海底電纜，並關閉船上至少2套不同身分的船舶自動識別系統（AIS）後逃逸，行蹤成謎，引起社會對我國因應中國類似灰色地帶襲擾威脅應處方式的討論。

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立法院外交及國防委員會16日邀請國防部、國安局、海委會等部會專題報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

國防部表示，與中華電信租用的台澎、台金及台馬三大海纜系統，都建置備援路由，形成環路保護機制，可相互接替運用，同時也複式建置微波及衛星系統作為第二、第三備援，可在海纜中斷時以無線傳輸模式迅速接替重要指管電路，持續提升網路韌性。

國防部指出，各外離島防衛部也已完成「外離島高優先電路作業程序」，並定期協同防區中華電信實施海纜中斷備援接替演練，以強化標準作業程序及人員應變能力，俾有效支援通資指管及情傳任務。

國防部強調，除著重建立備援機制及提升安全防護外，後續也將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」並定期更新，有利於掌握該類船隻動態，針對臨機性潛在風險，運用雙方通聯機制，爭取預警及應處時效。

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