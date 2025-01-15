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    批藍委總預算亂抄還抄錯 林楚茵：南投雙傻互抄作業一起出包？

    民進黨立委林楚茵批評，國民黨不只卡總預算，又亂刪總預算，還超瞎亂抄一通，國民黨南投縣立委馬文君、游灝想刪金管會預算案，而金管會屬於財政委員會監督管理，2人卻提案要求金管會向經濟委員會提出報告，「雙胞胎還雙傻？互抄作業，一起抄錯一起出包？」（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委林楚茵批評，國民黨不只卡總預算，又亂刪總預算，還超瞎亂抄一通，國民黨南投縣立委馬文君、游灝想刪金管會預算案，而金管會屬於財政委員會監督管理，2人卻提案要求金管會向經濟委員會提出報告，「雙胞胎還雙傻？互抄作業，一起抄錯一起出包？」（記者謝君臨翻攝）

    2025/01/15 15:03

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團今（15）日起將密集協商「114年度中央政府總預算案」，力拚在21日休會前完成三讀程序。民進黨立委林楚茵今批評，國民黨不只卡總預算，又亂刪總預算，還超瞎亂抄一通，國民黨南投縣立委馬文君、游灝想刪金管會預算案，而金管會屬於財政委員會監督管理，2人卻提案要求金管會向經濟委員會提出報告，「雙胞胎還雙傻？互抄作業，一起抄錯一起出包？」

    林楚茵表示，她在學生時期總覺得老師很神，怎麼會抓到同學們作弊？老師沒有神力，只是改考卷時發現「答案錯誤都一樣！」馬上抓出不用功作弊的壞學生。而國民黨不只卡總預算，又亂刪總預算，還超瞎亂抄一通，沒有最荒謬，只有更荒謬，「國民黨立委真的不用功，預算亂提案又一樁！」

    「國民黨南投雙胞胎還雙傻？互抄作業，一起抄錯一起出包？」林楚茵指出，馬文君、游灝想刪金管會預算案，而金管會屬於財政委員會監督管理，馬、游卻提案要求金管會向經濟委員會提出報告，1案可以說是筆誤，5案可就說不過去了。

    林楚茵更批評，國民黨團也是閉著眼睛就蓋章，「這就是KMT處理預算的態度嗎？」更別說馬文君、國民黨團書記長林思銘已非立院新生，還鬧烏龍。「國民黨預算提案亂糟糟，仗著國會多數就惡搞。」

    114年度總預算案，歲入共編列3兆1534億元，較上年度增加4282億元，約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較上年度增加2806億元，約增9.8%。針對總預算案審查，立院朝野黨團決議15日起密集協商，20日加開院會，與17日、21日院會合併為一次會，力拚在休會前完成三讀。

    據統計，目前待協商提案總數，委員會保留提案453案、國民黨團提案2338案、民眾黨團提案487案、民進黨團提案10案、民進黨團對案數12案，共計3300案。提案數前3多的委員會分別為內政、經濟、司法及法制。

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