俄喊話烏克蘭上談判桌 藍斯柏吉斯：為和平強迫談判有根本缺陷

〔記者黃靖媗/台北報導〕烏俄戰爭持續多年,俄羅斯多次喊話烏克蘭上談判桌,美國總統當選人川普的屬意的烏克蘭和平特使凱洛格(Keith Kellogg)也曾建議烏克蘭接受談判。但立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)認為,為了和平強迫烏克蘭與俄羅斯談判,是有根本缺陷的做法,中國如今借鏡俄羅斯做法,對台進行灰色地帶襲擾,台灣若借鏡烏克蘭經驗加強軍備,將有助對中嚇阻。

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會今(15)日上午於台北遠東香格里拉飯店舉行「立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯來台演講會」-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」( Prospects for Lithuania-Taiwan Relations and the Lessons of Russia's war on Ukraine),由外交部次長陳立國開場致詞、遠景基金會執行長賴怡忠擔任專題演講引言人、藍斯柏吉斯進行專題演講。藍斯柏吉斯說,雖然台灣與立陶宛距離遙遠,但注定要齊心協力,分享對抗挑戰的經驗。

藍斯柏吉斯表示,為了和平強迫烏克蘭與俄羅斯談判,是種有根本缺陷的做法,此舉不僅無視了烏克蘭人民的意願,也忽略了俄羅斯違反停火協議及國際協議的劣跡;如果烏克蘭沒有獲勝,被迫坐上談判桌並讓出領土,將是整個民主世界的失敗。

藍斯柏吉斯認為,「威權主義國家會互相學習」,北京當局如今已對烏俄戰爭進行深入研究,借鏡俄羅斯入侵烏克蘭前,藉由軍演施壓、破壞團結的策略。

藍斯柏吉斯直言,若俄羅斯的策略獲得成功,中國政府將會變得不再冷靜與和平,因此,支持烏克蘭,並從烏克蘭經驗中了解應增強台灣國防軍備,也有助於嚇阻中國在台灣周遭的行動。

藍斯柏吉斯進一步指出,中國當前對台的戰術與俄羅斯對烏克蘭的戰術相當類似,尤其是透過常態化軍事入侵台灣防空識別區(ADIZ),與在邊境進行聯合演習等手段,進行灰色地帶襲擾。

談及核武議題,藍斯柏吉斯認為,「無核中立」已不復存在,將進入核擴張時代,若不在友盟的核武保護傘下,就會在敵對國家的核武覆蓋範圍下。

最後,藍斯柏吉斯表示,民主國家必須分享經驗、教訓,並傳遞明確、一致、完整的訊息;民主國家應團結捍衛價值與原則,即便是單一一個小國遭受攻擊,都會面臨全球民主社群的集體回應,小國如今面臨更大的挑戰,以達冷戰後高峰,他認為,對小國而言,在國際上展現團結是唯一真正操之在己,且能有所改變的因素。

