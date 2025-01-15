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    俄喊話烏克蘭上談判桌 藍斯柏吉斯：為和平強迫談判有根本缺陷

    外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」15日在台北遠東香格里拉飯店舉行「立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯來台演講會」，藍斯柏吉斯以「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」為題發表演說。（記者廖振輝攝）

    外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」15日在台北遠東香格里拉飯店舉行「立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯來台演講會」，藍斯柏吉斯以「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」為題發表演說。（記者廖振輝攝）

    2025/01/15 14:20

    〔記者黃靖媗／台北報導〕烏俄戰爭持續多年，俄羅斯多次喊話烏克蘭上談判桌，美國總統當選人川普的屬意的烏克蘭和平特使凱洛格（Keith Kellogg）也曾建議烏克蘭接受談判。但立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）認為，為了和平強迫烏克蘭與俄羅斯談判，是有根本缺陷的做法，中國如今借鏡俄羅斯做法，對台進行灰色地帶襲擾，台灣若借鏡烏克蘭經驗加強軍備，將有助對中嚇阻。

    外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會今（15）日上午於台北遠東香格里拉飯店舉行「立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯來台演講會」-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」（ Prospects for Lithuania-Taiwan Relations and the Lessons of Russia's war on Ukraine），由外交部次長陳立國開場致詞、遠景基金會執行長賴怡忠擔任專題演講引言人、藍斯柏吉斯進行專題演講。藍斯柏吉斯說，雖然台灣與立陶宛距離遙遠，但注定要齊心協力，分享對抗挑戰的經驗。

    藍斯柏吉斯表示，為了和平強迫烏克蘭與俄羅斯談判，是種有根本缺陷的做法，此舉不僅無視了烏克蘭人民的意願，也忽略了俄羅斯違反停火協議及國際協議的劣跡；如果烏克蘭沒有獲勝，被迫坐上談判桌並讓出領土，將是整個民主世界的失敗。

    藍斯柏吉斯認為，「威權主義國家會互相學習」，北京當局如今已對烏俄戰爭進行深入研究，借鏡俄羅斯入侵烏克蘭前，藉由軍演施壓、破壞團結的策略。

    藍斯柏吉斯直言，若俄羅斯的策略獲得成功，中國政府將會變得不再冷靜與和平，因此，支持烏克蘭，並從烏克蘭經驗中了解應增強台灣國防軍備，也有助於嚇阻中國在台灣周遭的行動。

    藍斯柏吉斯進一步指出，中國當前對台的戰術與俄羅斯對烏克蘭的戰術相當類似，尤其是透過常態化軍事入侵台灣防空識別區（ADIZ），與在邊境進行聯合演習等手段，進行灰色地帶襲擾。

    談及核武議題，藍斯柏吉斯認為，「無核中立」已不復存在，將進入核擴張時代，若不在友盟的核武保護傘下，就會在敵對國家的核武覆蓋範圍下。

    最後，藍斯柏吉斯表示，民主國家必須分享經驗、教訓，並傳遞明確、一致、完整的訊息；民主國家應團結捍衛價值與原則，即便是單一一個小國遭受攻擊，都會面臨全球民主社群的集體回應，小國如今面臨更大的挑戰，以達冷戰後高峰，他認為，對小國而言，在國際上展現團結是唯一真正操之在己，且能有所改變的因素。

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