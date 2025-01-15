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    張嘉郡、林思銘提案將預算刪至1元 農業部：將史無前例讓政府關門

    國民黨立委張嘉郡、林思銘提案將農業部的預算費用刪到剩1元，農業部表示將衝擊老農津貼發放，也會導致政府部門無法營運，將會史無前例讓農政部門停擺。（記者楊媛婷攝）

    國民黨立委張嘉郡、林思銘提案將農業部的預算費用刪到剩1元，農業部表示將衝擊老農津貼發放，也會導致政府部門無法營運，將會史無前例讓農政部門停擺。（記者楊媛婷攝）

    2025/01/15 14:28

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委張嘉郡、林思銘提案將農業部的業務費刪減到只剩下1元，農業部今（15日）表示，相關費用除涉及日常營運水電、物品費外，更涉及老農津貼、農民職業災害保險金發放，也將影響農產履歷系統平台營運、飼料查驗等，將會史無前例導致政府機關關門。

    農業部為國內最高的農政機關，處理農產品產銷調節外，也負責農民福利津貼的補貼與發放，隨肥料、電費等調漲，也提供農民補貼，降低農民生產成本，進而平穩物價，雲林張家掌門人張榮味的女兒、在立院質詢時常自稱會照顧農民的張嘉郡與新竹縣第2選區出身的林思銘，以公糧未調漲到藍白主張的5元決議、進口蛋等為由，由張嘉郡領銜提案刪減農業部業務費到只剩下1元。

    農業部指出，該業務費包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，更涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利，其中目前請領老農福利津貼的人數約52萬，農民職業災害保險在保人數34.5萬人，若依張嘉郡、林思銘的提案刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障，另外，行政預算刪減將造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺的危機，將史無前例的讓政府機關關門。

    張嘉郡、林思銘也主張要將農業部所有的文宣費刪減，農業部表示，文宣費是用於向民眾說明農業施政情形及辦理相關業務推廣，包含非洲豬瘟防疫、山林火災防災、土石流防災宣導，防堵疫情也守護國人的生命財產安全。

    農業部強調，會虛心接受國會的指教與監督，並持續與委員溝通協商，但業務費減列為1元，或將文宣預算全部刪除，將讓我國農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立院應考量國內農業發展現況，共同守護農民生計及台灣農業發展。

    國民黨立委張嘉郡、林思銘提案刪減農業部預算到1元。（記者楊媛婷翻攝）

    國民黨立委張嘉郡、林思銘提案刪減農業部預算到1元。（記者楊媛婷翻攝）

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