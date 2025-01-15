寒風中連署罷免顏寬恒熱情不減 第一階段人數已過半

台中民間團體發起罷免藍委顏寬恒，雖今天天氣冷颼颼，還是有不少民眾騎機車來連署。（記者陳建志攝）

2025/01/15 14:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中公民團體罷免藍委的行動，已經從市區蔓延到原縣區，由林志政等志工發起罷免台中第二選區（中二）國民黨立委顏寬恒，近日都在選區擺攤連署，今天雖台中大肚寒風刺骨，但民眾還是熱情不減，主動騎機車來連署，也有人拿著連署書說要回家影印，強調顏寬恒因貪污已經被法院認證有罪，不適任立委。罷免志工表示，目前已經收到2千多份連署書，已超過第一階段法定提議人數的一半，將以達第二階段人數為目標，持續擺攤催出份數。

發起罷免顏寬恒的志工林志政表示，藍白聯手在立院通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案後催出民怨，參與罷免顏寬恒的連署熱度明顯增加，今天寒風刺骨還飄雨，但仍在大肚火車站前擺攤，不少民眾騎機車、開車來連署，也有人拿著空白連署書說要回家影印讓親友連署，民眾不忍志工冒著寒風細雨擺攤，還主動買來熱飲料幫他驅寒。

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林志政表示，中二選區罷免顏寬恒第1階段法定提議人數需3千多人，雖然這個選區民眾不想曝光，但目前收到的連署書已經有2千多份，已經超過一半，因最近民眾參與連署熱情明顯提升，相信很快可以達標，目前以達到第二階段約3萬人為目標。

前來連署的戴先生表示，顏寬恒涉嫌貪汙、偽造文書，法院已經認證有罪，一審被判刑8年4個月，相信接下來會一直上訴拖延，這樣的形象還適合當立委嗎？加上之前是罷免陳柏惟的幕後推手，因此要參加連署罷免他。

另一位林小姐也說，顏寬恒當立委只是要維護家族的利益，也看不慣他配合黨意在立法院胡亂修法，因此要來連署罷免。

林志政表示，從現在一直到2月底為止，每週一到週五不間斷收件，目前是週一14:00-17:00在沙鹿區成功東街94號（中華電信門口）；週二08:00-11:00 霧峰區中正路933號（中華電信門口）；週三08:00-11:00大肚區華山路大肚車站門口；週四08:00-11:00 烏日區三民街179號（烏日農會ATM門口）；週五08:00-11:00龍井區龍新路163號（龍井郵局門口），請中二選區的民眾可以就近連署。

台中民間團體發起罷免中二藍委顏寬恒，雖今天寒風刺骨，志工還是在大肚火車站前擺攤，強調有信心第一階段人數可很快達標。（記者陳建志攝）

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