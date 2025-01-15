預防性權利救濟曾有案例憲訴法是否適用？司法院：尊重大法官獨立審判

司法院副秘書長王梅英、法務部次長黃世杰今（15）日出席立法院司法及法制委員，就「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/15 14:40

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部進行專案報告，針對「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行討論，司法院副秘書長王梅英於會中指出，曾有中華民國紅十字會提出預防性權利救濟，但行政訴訟法中預防性權利救濟的規定，是否與憲訴法相抵觸，則尊重大法官獨立審判。

王梅英指出，憲法16條保障人民有訴訟權，當權利受到侵害時，可向法院提起訴訟救濟，原則上是權利已受到侵害為前題。但仍有特殊情形，在其權利還未發生損害時，已預期將來可能會發生損害時，可給予的例外救濟，就是學理上所稱預防性權利救濟制度。

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主要是在案件訴訟緩不濟急的時候，可以停止執行或暫時處分，在訴訟判決前，保護權益不受侵害。

人民可以請求行政法院判決、命令，行政機關在將來不可以做成損害其權利的這處分。但案例特殊，且要件嚴格，必須具有特別權利保護的必要性。最高法院曾有一個案例，中國民國紅十字總會，在該法廢止前，擔心內政部會廢止其登記，就預先提起不作為訴訟，請求法院判令內政部不可以廢止他的人民團體登記。

王梅英說，憲法法庭在審理案件時，若其性質與憲訴法不相抵觸的範圍內，可準用行政訴訟法；至於行政訴訟法有關的預防性權利救濟的規定，到底和憲訴法的性質有無抵觸呢？或說是否準用，是屬於憲法法庭個案審理的審判核心事項，司法院尊重大法官獨立審判。

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