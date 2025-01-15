投縣基層農會改選 中寮、水里會員代表登記踴躍

南投縣基層農會改選，縣府農業處15日起分兩天派員至各鄉鎮市農會會進行候選人資整審查。（記者張協昇攝）

2025/01/15 14:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣13鄉鎮市基層農會改選，完成農事小組組長、副組長、會員代表等候選人登記，其中會員代表應選556名，登記候選人數609名，以中寮、水里2鄉鎮農會會員代表登記候選人數最踴躍，今（15日）起分2天進行資格審查，將於2月15日投票。

南投縣政府農業處表示，南投縣13鄉鎮市基層農會改選，1月6日起至10日止，受理農事小組組長、副組長、會員代表候選人登記，在會員代表部份，中寮鄉農會會員代表應選45名，有63名登記；水里鄉農會會員代表應選45名，有70名登記。另埔里、鹿谷、國姓、魚池等4鄉鎮會員代表，均為同額登記候選，集集鎮農會則有登記不足額情形，其餘鄉鎮農會僅少數有競爭。至於13鄉鎮農會共257個農事小組，登記組長、副組長的候選人共279人，大部分為同額競選。

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縣府農業處表示，農事小組組長、副組長、會員代表選舉候選人資格審查，今天審查南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉、魚池鄉、仁愛鄉7家農會；明天則審查埔里鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、信義鄉6家農會。

縣府農業處指出，13鄉鎮市基層農會選舉，將於2月15日投票；2月25日由當選的會員代表召開會員代表大會選出理、監事；3月5日召開理、監事會推選理事長、常務監事及聘任總幹事。

南投縣水里鄉農會會員代表選舉，應選45名，有70名登記。（資料照）

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