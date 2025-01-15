基隆市府春聯「蛇來運轉」、議會公布「億巳新隆」

基隆市政府綜合發展處長陳瑋（中）公布今年蛇來運轉的春聯及1元紅包。（記者盧賢秀攝）

2025/01/15 14:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節快到了，家戶準備打掃貼春聯，除舊布新，基隆市政府今天公布今年「蛇來運轉」春聯，近期內會發送到各家戶，祝福市民在金蛇年運勢更好、城市共好。議長童子瑋也公布「億巳新隆」春聯，音議事新隆蛻變，成為推動社會進步的浪潮。​

市府綜合發展處長陳瑋今天公布乙巳蛇年春聯「蛇來運轉」，以金蛇為主體，還有藍色漸層線條現基隆海港雨都的特色，蛇身蜷成圓形，寓意財源滾滾來，祝福基隆市民在金蛇年運勢轉好、城市共好。

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市長謝國樑日前到信義市場與仁愛市場發送1元紅包，明天（17日）早上也會前往果菜市場及成功市場發送。

議長童子瑋也公布乙已年「億巳新隆」春聯，諧音議事新隆、蛻變，童子瑋在臉書內貼文說，迎接新的一年，這是他對自己的期許，持續秉持著「以人為本、用心思考、行動向前」的理念，成為推動社會進步的浪潮。​

他將這心意融合在春聯及紅包袋設計，期許與基隆市民共創璀璨生活，未來年年是好年。民眾可以到仁愛區孝一路23巷3弄3號他的服務處領取。

議長童子瑋的春聯「譩已新隆」，除了寓意乙已年和議事新隆，成為推動社會進步的浪潮。（擷取童子瑋臉書）

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