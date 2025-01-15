桃市議會正、副秘書長屆齡退休 卓達銘、盛美倫接任

桃園市議會秘書杜淑卿（中）、副秘書長吳啟民（右）屆齡退休，新任秘書長卓達銘前往請益。（記者謝武雄攝）

2025/01/15 14:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會秘書杜淑卿、副秘書長吳啟民屆齡退休；秘書長職缺由議事組主任卓達銘接任、副秘書長則由行政室主任盛美倫接任，至於議事組主任一職由專門委員江信潔接任、行政室主任由公關室主任林寶珠接任，公關室主任一職，則由市府衛生局專門委員陳效君接任，新任職務則於16日正式上任。

據悉，議長邱奕勝曾擔任中壢市代會主席，杜淑卿、吳啟民都曾在中壢市公所服務，與議長互動良好，堪稱是邱奕勝的左、右臂膀，與議員之間都有交情，由於2人都已屆齡，於元月15日退休，而秉持最小變動原則，此次議會職務更動大部分都是內升。

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其中卓達銘擔任議事組主任工作已經十多年，堪稱是議會最了解議會程序及法規的主管，升任秘書長堪稱實至名歸，至於盛美倫長期擔任行政室主任負責議會各項採購，可協助卓達銘做好議會各項事務工作。

江信潔歷任交通局、經濟發展局專門委員，進入議會後就負責議會程序業務，也是議會議事組主任的儲備人選，接任議事組並不意外，至於林寶珠由於擔任公關室主任表現優異，接任行政室主任後則負責整個議會行政工作。

陳效君除任職衛生局外，也是市府府會小組的副召集人，由於表現優異甚獲議員肯定，邱奕勝才向市府借將。

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