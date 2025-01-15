國民黨提刪光公視23億預算！王婉諭轟：別與全台父母、小孩為敵

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/15 13:54

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團今日起將密集協商114年度中央政府總預算案，國民黨團提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。時代力量黨主席王婉諭列出公視出產的多個優良兒少節目，呼籲國民黨不要跟全台灣的爸爸、媽媽、小孩為敵，若沒有文化部補助，台灣將驟失培養更多優質的兒少影音內容的機會，「請問台灣的孩子，以後要在電視上看什麼？」

王婉諭指出，最近的預算審查中，她看到國民黨團提案「全數刪除」文化部補助「公視」的預算，且理由非常糟糕，不是為了自己的政治立場，就是為了想影響特定作品的內容。

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「過去我談過很多次，公共電視不是官媒，他是屬於全民的公共媒體。」王婉諭說明，公視無須去配合任何顏色立場、政治意識，更不該淪為任何政黨的附庸，過去公視各黨皆批，但她強烈反對任何政黨透過預算提案、人事案，意圖將手伸進公廣集團裡，這是台灣媒體產業現況下，必須要存在的一個堅持。

王婉諭強調，台灣極度缺乏自製的兒少節目，現有自製率不到10%，因為市場很小，過去幾乎都靠著政府補助在支撐，而公視所產出的青春發言人、換個爸媽過幾天、海洋日記、水果冰淇淋，以及每年舉辦的台灣國際兒童影展，正是台灣家長們為數不多的好夥伴。

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