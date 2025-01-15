呂坤修升陸軍司令、鍾樹明接軍備副局長 賴總統授勳授階

陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，總統賴清德今主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」。（總統府提供）

2025/01/15 13:25

〔記者陳昀／台北報導〕軍方上將人事異動，陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，國防部軍備副部長徐衍璞則屆齡退伍；總統賴清德今主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」表示，感謝3位將軍承擔重責大任、表現卓越，並期許呂坤修上將持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。

賴清德指出，徐衍璞上將在40多年軍旅生涯中，無論在建軍備戰發展或國防事務創新，都展現非凡的領導才能及遠見；尤其在副部長任內積極推動軍備升級、國防科技創新，也參與兵役制度改革及戰略轉型，更強化了台美軍事合作交流，因此他代表國家頒授「一等寶鼎勳章」，表彰徐上將的卓越貢獻。

請繼續往下閱讀...

賴表示，鍾樹明上將在擔任陸軍司令期間，戮力於陸軍建軍規劃，從部隊演訓到後勤整備，都能夠以前瞻的眼光、宏觀的視野，帶領部隊持續精進、革新；他代表國家頒授「二等雲麾勳章」，感謝鍾上將的付出，讓國軍戰力持續提升。

賴清德也恭喜今天晉任的呂坤修上將，其在擔任副司令期間，襄助司令推動各項兵力規劃、落實部隊訓練等工作，積極努力，未來要請呂上將繼續為國軍及國家安全貢獻心力。

包括總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、國防部副部長柏鴻輝、國防大學校長劉志斌、海軍司令唐華、空軍司令鄭榮豐及副參謀總長執行官黃志偉等均在場觀禮。

陸軍副司令呂坤修中將升任陸軍司令，並晉任為陸軍二級上將，現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，國防部軍備副部長徐衍璞則屆齡退伍；總統賴清德今主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」。（總統府提供）

現任陸軍司令鍾樹明上將調任為國防部軍備副部長，總統賴清德今主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法