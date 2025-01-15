鼎越拿掉京華城20％容獎變更設計 李四川：約3個月完成

北市副市長李四川15日針對京華城案邀集外部專家學者召開會議會後受訪。（記者張嘉明攝）

2025/01/15 12:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府針對京華城有爭議的20%容積獎勵處理，今（15）日邀集專家學者研商，會議召集人、副市長李四川表示，鼎越願意變更設計拿掉有爭議的20%容獎，從現在開始走程序，大約3個月會完成；後續若地檢署的假扣押取消，就沒有不予施工勘驗的類似停工問題，若還是繼續扣押，就可能會請教內政部是否有必要不予施工勘驗。

市府今天就京華城有爭議的20%容獎召集會議，諮詢律師、都市計畫、地政等專家學者的意見，李四川表示，包括府內政風等單位約10餘人出席，並未包含鼎越；而這些專家學者之前並未參加過都市計畫委員會。鼎越在會議召開前，已於昨（14）晚函文市府建管處，表示願意暫緩20%的容獎，申請建照變更設計。

請繼續往下閱讀...

李四川表示，諮詢會議主要討論兩重點，第一、鼎越願意辦理建照變更拿掉20%容獎，建管處沒有理由不接受。第二、現在已經起訴，是由鼎越自己變更，還是市府依照都市計畫法24條，要求鼎越再來辦一次容積的變更，提送到都市計劃委員會，把20%容獎直接拿掉的法律問題。

李四川表示，鼎越有意願做變更，從現在開始走程序，大約3個月會完成。他強調，市政府一定是要往前看，京華城工程不管在議會、在社會討論相當多，爭議的就是20%的容積獎勵，台北市政府為了讓工程不要變成往後的爛尾樓，影響松山地區的都市發展，希望盡快解決有爭議的容獎，讓工程可以往前走，不會影響公共安全。

對於市府之前表示將不予京華城施工勘驗，李四川表示，鼎越現在要取消20%容獎，若地檢署的假扣押也取消，就沒有不與施工勘驗的問題；若還是繼續扣押，不排除請教內政部是否有必要不與施工勘驗。

李四川表示，今天是第一次會議，後續會就都市計畫法、刑法適法性的部分，再召開第二次會議討論；包括向地檢署索取沒收的財產資料等，以提供比較詳細的法律見解，給都發局、都委會做最後決定。

不過，如果鼎越在3個月後沒有來變更建照，市府強制執行是否會有適法性的問題？李四川表示，專家學者也有提出類似的提醒，主要是市府的強制執行，不要影響到刑事的案子。

但京華城案若做任何強制，也許會影響到刑事的判定，這部分還有一些需要釐清；市府本身則比較沒有顧慮，專家學者認為，京華城房地展跟建案都已經預售，不涉及國賠損失，醒響不大。若最後法院判鼎越無罪，依法也可以提出行政救濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法