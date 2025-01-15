中國屢侵害我國人權 馬文君竟砍陸委會2100萬預算

立法院民進黨團質疑，國民黨立委因中國不買宏都拉斯的白蝦，而砍中華民國外交部4億元預算，或中國侵害人權卻要砍陸委會2100萬元。（圖由民進黨團提供）

2025/01/15 13:04

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團今（15日）起將密集協商今年度中央政府總預算案。其中，國民黨立委馬文君以中國大陸屢以國安事由限制我國人人身安全為由，批評陸委會及海基會功能不彰，據此提案大砍陸委會預算新台幣2105.4萬元。

馬文君提案指出，中國大陸屢以違反「國安事由」限制國人人身自由，惟未曾依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定向我國進行通報，又雖經通報遭限制人身自由案件，多數未陳情海基會協處，陸委會及海基會顯然功能不彰，應尚有策進空間，以保障海峽兩岸人民權益。

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提案表示，大陸委員會今年一般行政、基本行政工作維持、業務費4105.2萬元，建議減列2105.4萬元，以撙節預算開支。

民進黨團幹事長吳思瑤今於黨團記者會盤點，在野黨有太多離譜且不堪檢驗的提案，包括國民黨立委廖先翔，認為內政部政令宣導採用「進擊的巨人」概念、將冷氣團設計為藍色及白色，竟戴上有色眼鏡批評奇醜無比，砍光內政部宣導預算，這實在是笑掉大牙。

吳思瑤續指，國民黨和民眾黨上週才通過「警察人員人事條例修正案」，宣稱要擴大照顧警消，卻提案凍結7成警消業務費，才讓退休警消笑呵呵、卻讓現職苦哈哈，這是什麼邏輯？如此要如何防災救難、維護治安。

「要復仇也要找對人」，吳思瑤直言，馬文君要刪減陸委會預算，原因居然是中國屢以違反國安事由限制國人人身安全，中國侵害人權的作為，居然要砍陸委會預算？陸委會的業務是分析中國情勢、協助反滲透等國安工作，若將陸委會滅了，未來無法再提供正確資訊，國民黨是否要讓國台辦來接管台灣的兩岸事務？

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