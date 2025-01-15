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    首頁　>　政治

    鼎越放棄京華城20％容積獎勵 藍營議員：雙贏結果

    京華城工地現況。（記者蔡思培攝）

    京華城工地現況。（記者蔡思培攝）

    2025/01/15 12:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利、收賄被起訴，目前羈押中，台北市政府今邀集專家學者研商。副市長李四川會後表示鼎越在會前已函市府表示願盡速變更設計，拿掉爭議的20%容積獎勵，都市設計審查等程序將在3個月內完成。藍營議員認為這是雙贏結果，也代表北市府沒有政治計算，而是實事求是解決問題。

    國民黨議員詹為元認為，鼎越放棄容積獎勵是雙贏結果，他除感謝鼎越建設的不堅持，更謝謝北市府為市民的打拚，因為擔心地方建設的黑暗、甚至成為爛尾樓決定主動出手，在法院還沒有判決前，就積極地跟鼎越針對容積獎勵協調，取得雙贏結果。詹為元說，這代表北市府沒有政治計算，而是實事求是希望好好務實地解決問題。

    國民黨議員曾獻瑩也認為，「限期」鼎越自行放棄20%容積獎勵是訴訟進行中，兼顧工程進行公共安全、避免爛尾樓的好方法。若期限過仍沒有放棄，北市府就進行強制性的要求，撤銷京華城案20%容獎。

    曾獻瑩認為，對市府而言，強制撤銷容積獎勵還有一個風險，就是未知的司法結果，可能面對鼎越的求償。他提醒市府，對的事要用對的流程到位，一定要在法律上站得住腳，避免後續爭議。

    民眾黨議員陳宥丞也指，民眾黨立場就是依法行政是最大原則，就事論事、公事公辦是對北市府的要求，至於如何協商、訴訟策略，都要以保護市民最大權益為基礎。

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