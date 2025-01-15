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    發起板殯改建連署挨轟 新北議員劉美芳申請警方保護

    市議員劉美芳發起連署提案改建，服務處收到許多發洩不滿的電話。（記者黃子暘攝）

    市議員劉美芳發起連署提案改建，服務處收到許多發洩不滿的電話。（記者黃子暘攝）

    2025/01/15 13:01

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建或改建議題受矚目，市府15日、18日將舉行2場規劃改善說明會，市議員劉美芳發起市議員連署提案改建，但今（15日）表示，服務處收到許多發洩不滿的電話，擔心可能引發不理性行為，已經向警察局海山分局提出「派遣安全警衛保護申請」，以保護議員人身安全。

    劉美芳表示，板殯場地狹小、冰櫃不足、設備老化等問題，以及鄰近居民對噪音、交通阻塞的困擾，改善的迫切性不能再等，若市府可以給出明確答案、時間，她絕對百分之百支持，但是絕對不能繼續把問題放著擺爛。

    針對市府即將舉辦的說明會，劉美芳指出，若有民眾認為說明會時間過於倉促，希望能夠有更多交流與討論的空間，她也完全支持增加場次，以確保民眾能夠充分表達意見，並一起尋求最佳方案。

    針對市議員周勝考在粉專表示，「殯葬管理條例」法令規定設置、擴充殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施，應距離學校、醫院、幼兒園不得少於三百公尺；劉美芳表示，相關規劃設計都是行政單位提出，身為議員提出建議，而非決策，盼行政單位充分和民眾解釋，化解民眾疑慮，盼大家以理性態度討論，無論市府最終決定遷移或重建，她都會尊重。

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