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    民調顯示藍白立委不滿意度逾五成 沈伯洋：罷免是高度民意

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/01/15 14:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨立委上任以來聯手強修憲法訴訟法、公職人員選罷法等，引發違憲爭議，民間發起「割藍委」行動，多個縣市的罷免團體推動22位國民黨區域立委罷免連署。對此，民進黨立委沈伯洋表示，今天罷免民調出來，對國民黨和民眾黨「非常不滿意」的都比「單純不滿意」還多，而且都超過五成，藍白說什麼什麼「六成民意」根本是假消息。

    沈伯洋在臉書PO文表示，台灣人是很客氣的，你問台灣人對一個人滿意不滿意，絕大多數的人，如果不滿意，就會說不滿意，很少會去選「非常不滿意」這個選項，但是今天罷免民調出來，對國民黨和民眾黨「非常不滿意」的都比「單純不滿意」還多，而且都超過五成，藍白說什麼什麼「六成民意」根本是假消息。

    沈伯洋指出，不過如果是對自己選區立委呢？畢竟有人住高雄，但是對徐巧芯、羅智強不滿意，那也沒辦法罷免啊。所以我們做了一個題目，問「你對自己的選區立委」滿意不滿意，結果，國民黨選區立委，光是「非常不滿意」，就直接21%，大家要知道，罷免最終門檻是25%喔。如果再把「單純不滿意」加上去，國民黨直接破三成。

    沈伯洋續指，至於民進黨選區立委呢？對於自己選區立委是民進黨的，「非常不滿意」是6%。國民黨立委是民進黨的3.5倍非常不滿意，所以罷免是不是民意？當然是。而且八成的民眾，贊成做不好就罷免。

    沈伯洋直言，他才不要等到傅崐萁帶著過半的立委到中國，然後說要簽和平協議帶回來公投，這就是國會藍白過半的危機，新北市議員林秉宥今天開玩笑說我們記者會是一群政治的亡命之徒。不過，民意代表們，站出來回應民意，本就天經地義。今天只是開始，接下來我們還會繼續。

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