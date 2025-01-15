僑委盧曼菁遭控霸凌 徐佳青：私人糾紛

僑務委員會委員長徐佳青今（15）日出席立法院外交及國防委員會，就「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/15 13:26

〔記者林哲遠／台北報導〕針對媒體報導，有僑民指控僑務委員盧曼菁涉霸凌，僑委會委員長徐佳青今（15）日表示，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，除非盧曼菁違反重大規範，不然不需要辭職，政府無法以此標準決定榮譽職人員是否適任。

徐佳青上午在立法院受訪時表示，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，霸凌在定義上無法成立。她坦言，很多海外僑團是當地自主性團體，即使是政府部門也無權介入民間自主團體，更何況是跨國，因此盧曼菁因私人引發的衝突，私下都有盡量勸雙方談妥、和解，無需扯入所有僑團。

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她強調，除非違反重大規範，否則僑委會認為盧曼菁在職務與角色扮演上無需辭職，若私人糾紛都要無限上綱，政府部門也無法用這樣標準決定榮譽職人員是否適任。

另，針對盧曼菁去年12月在自家公司門口懸掛五星旗引發爭議，徐佳青說，這是在盧曼菁過去做生意時發生，因為生意往來有中國客戶，也不是只有掛五星旗。不過，盧曼菁擔任僑務委員後，沒有再做此生意、也沒再掛過五星旗，若把舊的訊息放在不同時空硬湊在一起，顯然是刻意塑造衝突形象。

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