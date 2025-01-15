沈有忠揭「離島統戰」遭藍委提案大砍特別費 學者：一定講對了什麼

國民黨立委陳玉珍提案全數刪除沈有忠23萬4千元特別費，質疑陸委會「抹紅」金廈交流為統戰樣板。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/01/15 10:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠日前示警，中共對台統戰策略，在「離島統戰」部分，欲在金門達成「有實無名」一國兩制，打造新的一國兩制樣板。為此，國民黨立委陳玉珍提案全數刪除沈有忠23萬4千元特別費，質疑陸委會「抹紅」金廈交流為統戰樣板；學者痛批，砍陸委會預算幫北京政府鋪路把障礙全都移開，沈有忠一定是講對了什麼東西，這些人急著出來對號入座，急著幫北京講話 。

沈有忠上週於座談會指出，在「離島統戰」方面，例如金廈共同生活圈、金廈卡，中共提供相當多優惠給金門鄉親，讓金門人到廈門享有好處。中共會挑中金門，乃因金門是操作「一個中國」相當好用的地方，當一國兩制在香港破產後，中共急著要找新的樣板，來讓台灣人相信一國兩制是好東西，打造新的一國兩制樣板，以利對台宣傳。

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立法院今日將朝野協商總預算案，立法院國民黨團已鎖定各部會媒體文宣費全數刪除，更將陸委會、數位部、NCC業務費刪減至1元。針對沈有忠分析中共在金門的「離島統戰」策略，國民黨更提案將其特別費全數砍光。

提案指稱，陸委會副主委沈有忠未體察實際情況，直指金門就是「離島統戰」的樣本，就是要讓金廈的正常交流「抹紅」成統戰的樣態，使民進黨政府藉以操作意識形態，實不可取。爰提案針對沈有忠副主委特別費提案全數刪減。

對此，東吳大學政治系助理教授陳方隅今日受訪批評，陳玉珍的名言是「北京中央」，她心目中的中央政府是在北京。陸委會是第一線對抗中共統戰、灰色地帶作戰的重要機關，國民黨現在是「護主心切」，砍陸委會預算幫北京政府鋪路要把障礙全都移開，沈有忠一定是講對了什麼東西，這些人就急著出來對號入座，急著幫北京澄清。

陳方隅指出，國民黨現在採取非常激烈的做法要來癱瘓政府機關的運作，其實不只是陸委會預算，數發部、NCC這些防禦中共資訊作戰的重要機關，國民黨也準備要大刪業務費；民眾黨立委黃國昌的提案更是惡意，連機關水電費都要砍掉，要讓部會運作癱瘓，無法抵抗中共駭客及資訊作戰。

「這些人殺紅了眼，拼命在幫北京開路！」陳方隅說，中央政府部會人事費用是不能砍的，將業務費砍到只剩1元，公務員只能坐在那邊，什麼事都做不了，甚至連水電費都要砍，準備讓重要部會沒有預算可用，以此來癱瘓政府，現在戰爭早就開始了，國民黨已經在裡應外合了！

公民監督國會聯盟理事長曾建元受訪說，國會監督預算應當有所分寸，國會監督的目的不是要癱瘓政府，而是讓政府預算更據實編列，發揮最大的成本效益，這是預算監督的最重要功能。

曾建元質疑，中共統戰是無所不在的，兩岸交流會伴隨統戰。針對副首長特別費將被全數刪除，沈有忠可進一步說明「離島統戰」，該筆費用不多，一個月不到2萬元，被刪除的話如何進行公關。至於陸委會業務涉及國家重要的兩岸政策，對中國大陸情勢研判及兩岸交流等重要工作，若業務費被拿掉，相關業務該如何進行。

東吳大學政治系助理教授陳方隅。（資料照）

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