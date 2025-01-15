部會文宣費恐遭大砍 邱泰源憂民眾健康促進受影響

衛福部長邱泰源。（記者劉信德攝）

2025/01/15 09:54

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院今（15日）起協商114年中央政府總預算，傳出國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」的媒體文宣費。對於是否憂心部會文宣費會被砍到一毛不剩？衛福部長邱泰源今表示，衛福部相關宣導攸關民眾健康促進，是非常需要做的事情。

邱泰源今出席立法院社福及衛環委員會時指出，衛福部所有業務宣導都是站在人民健康的專業立場，像是昨天記者會公布成人公費健檢降到30歲，對於民眾非常重要，畢竟30、40歲具潛在慢性病的人有相當比例，若早點篩檢與治療，可避免演變成糖尿病、高血壓，也減少併發症風險。

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邱泰源強調，除了成人健檢外，癌症篩檢也是一樣，這些需要給人民知道的訊息，透過媒體處理，有助於民眾健康促進，是非常需要做的事情。

另外，疫後就醫人次上升，造成健保點值下降，醫界苦不堪言，行政院長卓榮泰去年12月17日宣布，去年健保點值將以公務預算撥補到每點達0.9元，撥補前已達0.9元者也依相同比例增補鼓勵，行政院政務委員陳時中則指，撥補點值金額超過100億元。

邱泰源今日指出，行政院已核定相關費用，過年前會將補到0.9元的金額補給醫療院所，希望讓大家過個好年，強調面對很多傳染病、慢性病的照顧很辛苦，希望未來更有能量守護人民建康。

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