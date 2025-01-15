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    京華城5億分潤秘辛！ 吳靜怡：柯文哲難逃脫收賄之嫌

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    2025/01/15 10:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，對此媒體人吳靜怡表示，沈慶京利用左手轉右手操作金流，而柯文哲寄生下游，恐怕很難用政治獻金逃脫收賄之嫌。

    吳靜怡在臉書PO文表示，北檢查扣京華城土地買賣契約書後，居然發現有「未來條款」，內容是訂定雙方約定日後若取得法定容積率以外的其他容積率，買賣雙方將合理分享該容積利益。簡單來說，賣家京華城公司不僅以溢價95億賣了鼎越開發，未來百億元容積到手後，鼎越開發還要分潤給京華城公司。

    吳靜怡指出，媒體報導，2022年9月7日，鼎越開發先給第一期預付款5億元給京華城，京華城再把其中2.5億元以「外部協辦顧問報酬」名義，分別匯付威京及京都兩公司各1.25億元，其中6000萬元疑流入沈的私人戶頭，沈慶京則是在動土典禮2022年10月18日前共提領現金1600萬元，之後在10月19日到11月1日間交付1500萬，由柯文哲親自收取。

    吳靜怡續指，目前柯文哲並沒有否認1500事實，但同時也企圖想用政治獻金來解釋，但金流的脈絡都被掌握很清晰，是不是違背職務收賄？相當清楚，不法鉅額獲利的分潤遊戲，會不會是大到京華城，小到折扣碼？

    吳靜怡補充，依據沈慶京的手法，可以看出柯文哲也是利用「競選」落實相關分潤模組，木可公司與柯文哲競總簽約10%分潤，獲利1500萬後，採用屯田計劃預設30%轉給下游柯文哲450萬元；而京華城的容積獲利，沈慶京左右公司彼此簽約分潤，有沒有可能沈慶京與柯文哲上下關係也有簽約呢？所以將25%分潤給柯文哲？

    吳靜怡直言，1月23日是認罪組開庭，目前貪污圖利的部分是相當鞏固，陳佩琪做再多公益，都沒有勸柯文哲採取認罪協商，邊走邊戰來得實際。

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