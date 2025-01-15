中國權宜輪挖呀挖出新危機 國安局五建議曝光

中國權宜輪「順興39」、「寶順」詭異航跡示意圖。（資料照）

2025/01/15 05:57

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「SHUNXING39（順興39）」涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜後逃逸失蹤，據本報掌握，該輪更可能有多達4組不同化名和船身份，我國該如何因應中國加劇的灰帶襲擾，引起各界高度關心。國安局在送抵立院外交國防委員會的書面報告中建議，我國應加強海纜周邊海域重點巡檢、強化「多元異質」通訊備援能量，完備海纜防護演練，並在加強權宜輪登檢管制通報的同時，推動國際交流提升聯防合作。

具喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍的中國權宜輪「順興39」本（1）月3日涉嫌拖斷我國基隆港外國際海底電纜，並關閉船上至少2套不同身分的船舶自動識別系統（AIS）後逃逸，行蹤成謎，引起社會對我國因應中國類似灰色地帶襲擾威脅應處方式的討論。

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立法院外交及國防委員會16日邀請國安局、國防部、陸委會、交通部、數發部、海委會、NCC等部會專題報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

國安局近日送抵立院的書面報告中表示，國際間為強化海纜韌性，已於去（2024）年11月成立「海底電纜韌性國際諮詢機構」（International Advisory Body for Submarine Cable Resilience），目的在協調並促成各種有助提升海纜韌性的國際合作。顯示海纜維運安全，並降低損害風險，對各國政府活動、金融交易、數位醫療及商業發展之重要性。

國安局指出，我國屬海島型國家，建有14條國際海纜及10條國內海纜，近3年我國周邊海纜發生斷纜事件每年平均7至8次，包括中共抽砂船、漁船、大型貨輪，皆曾涉入損壞我「台馬3號」、「台金2號」海纜。

國安局示警，其中第三國籍權宜輪已成為境外勢力對我灰帶威脅的新型樣態，「順興39」勾損我連結美、日間「橫太平洋快速海纜」（TPE）事件即是此例，各項外力破壞導致海纜斷纜的事件，皆凸顯強化海纜韌性、建立備援系統，已成為影響我國家安全之重要議題。

國安局建議，我國應加強海纜周邊海域重點巡檢，在「國家通訊暨網際安全中心」（NCCSC），建立24小時海纜等通訊網路運作狀態通報機制的掌握下，另規劃針對海纜登陸點外海區域，標註劃設警戒專區，列為執法重點及加強監控。現場如發現違法作業或疑涉斷纜船隻，即執行蒐證、扣押、偵辦，並進行索償。

另外，我國也應持續建設「多元異質」應變網路，透由「公私協作」模式，由電信業者依現行斷纜處理程序，啟動多重海纜路由切換機制，以維持通訊正常。未來公、私部門宜持續新建聯外海纜、微波及非同步軌道衛星等通訊備援能量，藉由多元、多管道的建置，強化我國數位通訊韌性。

國安局指出，國際聯外海纜屬我國家關鍵基礎設施（CI）之重要一環，我政府宜續將其完備納入年度巡檢與防護演練標的，從中發掘危安因子並先期改進，以強化設施安全管理與防護機制。

國安局續指，美、歐等國陸續示警敵對勢力運用灰帶操作手法，遂行海底電纜斷纜等侵擾行為。國安局將續與理念相近國家交流情報，掌蒐威脅預警情資，研析海纜破壞手法及偽掩態樣等發展趨勢，分享防範及應處經驗，透過推動國際交流，提升國際海纜安全聯防效果。

國安局強調，為防範外籍船舶以偽掩資訊申報進我港口，針對歷來申報不實之船籍國所屬船舶，應列為優先實施「港口國管制」（PSC）檢查對象，倘該類船舶有駛進我國24海浬且鄰近海纜警戒專區或申報進港，可依「海岸巡防法」，派員登船進行「海上移動通信業務標識碼」（MMSI）及「船舶身分辨識訊號」（AIS）等船籍設備查驗事宜。

據本報掌握，順興39不僅有化名「XINGSHUN39（興順39）」擁有2套水上行動業務識別號碼（MMSI）和AIS，更可能同時擁有多達4個不同身分、船舶呼號及MMSI，另有化名「興順39（英數字分開）」和「寶隆36」，其中2艘「船務管理公司」為同一間越南公司。

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