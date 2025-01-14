藍白提案刪轉型正義預算 民團轟阻斷不當黨產歸還全民

民間團體今日發表聲明，痛批藍白摧毀台灣民主根基，聯手阻斷不當黨產歸還全民。 （圖取自陳文成博士紀念基金會臉書）

2025/01/14 22:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本週三將協商中央政府總預算，國民黨提案刪除行政院人權與轉型正義處的全部業務預算，大砍不當黨產處理委員會預算。陳文成博士紀念基金會、鄭南榕基金會、台灣二二八關懷總會等民間團體今晚發表聲明，痛批藍白摧毀台灣民主根基，聯手阻斷不當黨產歸還全民。

民團表示，近日台灣正面臨「以民主摧毀民主」的困境，國民黨與民眾黨正在國會聯手，透過修法癱瘓憲法法庭傷害人民權益、沒收人民罷免權，失控的財政收支劃分法修法，更將導致城鄉差距惡化，加速掏空全民的未來。

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民團指出，國民黨在民眾黨護航下，透過立法院預算審查，去年刪除促進轉型正義基金二分之一預算，在立法院委員會刪凍今年度不當黨產委員會27%業務預算、提案刪除行政院人權與轉型正義處的全部業務預算、提案刪減內政部補助權利回復基金會賠償金10億元，原列約34億元。

民團示警，本週三開始，立法院將密集協商預算，下週院會進行三讀，若這些預算案照國民黨提案刪除，將嚴重阻斷不當黨產歸還全民、大幅削弱各部會正開展的轉型正義工作，國民黨將能成功搶救不當黨產、復辟再起，衝擊台灣的民主鞏固。

民團痛批，國民黨得以擁有龐大黨產，主要來自戒嚴及動員戡亂體制下，國民黨一黨獨大長期執政，而能無償或低價取得國有資產、獲得政府經費補助，甚至特許經營壟斷事業、強占人民財產及政府獎補助等累積龐大資產。為健全民主政治發展，黨產會追討國民黨不當黨產、歸還給全民，以匡正戒嚴時期國民黨利用公權力不當獲取利益、威權統治下人民權利受國家不當侵害的情況。黨產追討有其公益性與必要性。

民團強調，近年不當黨產收歸國有後，做為「促進轉型正義基金」來源，重新且正確分配過往國民黨以不當方式取得的公共資源，讓不當黨產還諸全民，用於人權教育、長期照顧、社會福利及轉型正義相關文化事務，強韌台灣民主體質。

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