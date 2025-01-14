東港安泰醫院 「超級違建」強制拆除 創辦人蘇清泉：全力配合

屏東縣府施鐵腕拆除東港安泰醫院的違建部分。（記者陳彥廷攝）

2025/01/14 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港安泰醫院去年大火釀9人死亡，該院5棟建築都存在大量違建，屏東縣政府今展開強制拆除，預計工期2個月，東港安泰醫院創辦人、國民黨不分區立委蘇清泉說，將全力配合拆除。

屏東縣政府表示，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅1層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，縣府1月3日前往張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日執行強制拆除。

請繼續往下閱讀...

屏縣府城鄉發展處長陳志宏指出，強制拆除以起火點的動力中心開始，Ｄ棟6樓也會進行準備，表定早晨8點開始，工作人員就已進場確認安全無虞，接著進行動工，院方所委請包商拆除並提出行政訴訟並無影響，預計工期是2個月，但視現場狀況將儘速拆除。

媒體追問指，東港安泰醫院創辦人、國民黨不分區立委蘇清泉曾稱，是1、20年來的既存違建，為何都沒有發現，陳志宏回應，一般流程是有人檢舉到縣府，由地方公所查報，在火災前都沒有相關檢舉書件，因此沒有發現。

縣政府依原訂計畫於今天上午8時，由城鄉發展處會同警察局、衛生局、消防局等單位展開拆除作業，先由台電公司、台水公司進行斷水斷電，隨後出動大型怪手及機具陸續拆毀違建外牆，現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。

院方原定由律師出面發出聲明，最後卻神隱，蘇清泉事後回應，感謝縣府的支持與溫暖，將全力配合拆除。院方已發包拆除動力中心，並自行拆除倉庫，接續由院方拆或縣府拆都會配合，而D棟的增建要申請容積率移轉或醫療專區盼解決。

蘇清泉並重申屏東縣容積率只有200%太少，他指雙北都是550%至600%不等，他也指出像是屏東基督教醫院是增建處處，強調合法合規的建築都是給醫療、病人作使用，那些都是作行政人員辦公、醫師研究室等等，將買地來拚全力移轉。

屏縣府則回應，蘇清泉拿直轄市的商業區來比對，但安泰醫院是位於東港鎮的住宅區，容積、建蔽率怎可同日而語，一定有落差不可一概而論。

安泰已先行僱工拆除部分。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法