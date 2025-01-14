海纜疑遭中國權宜輪切斷 陸委會示警：中共增加隱性侵略手段

台灣海底電纜疑似遭中國權宜輪切斷，外媒繪出離譜航行軌跡。（圖擷自杜奕瑾臉書）

2025/01/14 22:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海底電纜疑遭中國權宜輪切斷，立法院外交國防委員會本週四將邀外交部、陸委會等相關單位報告應處作為。陸委會示警，中共對台複合性施壓與日俱增，不僅實施軍事威嚇，亦操作灰色地帶行動，透過平戰之間的模糊地帶，增加對台騷擾、威懾、施壓或隱性侵略手段，破壞台海和平穩定現狀。

陸委會送交國會報告指出，海底電纜安全維護涉及我國家安全與全球通訊國家安全，政府已修法對破壞者加重處罰。台灣對外國際海纜，以及對內連結金門、馬祖及澎湖等離島國內海纜，是維持對外通訊網路國家安全的重要關鍵基礎設施，相關機關持續加強保護海底電纜纜線，強化台灣對外及離島間通訊網路安全及韌性。

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陸委會表示，2023年2月台灣與馬祖間海纜遭勾斷，為擴大及加強保護電信海纜等實體設施，及核心資通系統功能的正常運作，國家通訊傳播委員會2023年6月28日修正公布「電信管理法」第72條及第72條之1，針對電信海纜遭蓄意人為破壞行為，加重刑責，完善防護機制。

陸委會指出，中共對台複合性施壓與日俱增，不僅實施軍事威嚇，亦操作灰色地帶行動，透過平戰之間的模糊地帶，增加對台騷擾、威懾、施壓或隱性侵略手段，破壞台海和平穩定現狀，已引發國際社會關注。

陸委會說明，海底電纜具高度國安戰略價值，近期歐美警示俄羅斯「影子艦隊」騷擾、威脅，高度關注中共可能仿效俄羅斯「影子艦隊」模式，威脅各地海底電纜安全。

陸委會提及，去年11月波羅的海周邊國家連接北歐和中歐海底電纜遭到破壞，引起廣泛關注，波羅的海周邊國家如瑞典、芬蘭等，已對中國船舶在該水域活動，疑似破壞海底電纜事件展開調查。我國在馬祖和金門的海底電纜近年也曾多次被損壞，造成對外通訊中斷。

陸委會強調，針對近期外籍「順興39」 （SHUNXIN39）貨輪渉嫌破壞基隆港外海海底電纜案，政府十分重視，有關本案事件樣態，海巡署已對外說明，從「順興39」貨輪歷史航跡研判，無法確認其真正意圖，惟不排除有中國籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。

陸委會表示，海巡署已進行蒐證，函送基隆地檢署指揮偵辦，依法釐清該輪責任，一切依照程序及證據處理。行政院已請海巡署及中華電信務必保全相關證據，未來若向破壞者求償時，便可提供即時且必要的資訊。

陸委會指出，政府強化預警、備援、偵搜調查及國際合作，增強海纜通訊基礎設施的安全韌性。行政院已對外說明，海纜安全維護涉及重大國安議題，後續海巡署將依據海纜登陸點、加強重點海域及海面目標監控，若再有類案發生，會立即依法蒐證調查；海委會、中華電信公司、交通部及法務部將強化應變能力，包括預警系統效能提升，並導入科技，以期強化蒐證和執法效率，加強防範，避免類似狀況再次發生。

陸委會強調，中共對台複合性操作「灰色地帶」行動施壓與日俱增，因應中共將灰色地帶侵擾常態化，政府將持續與理念相近國家深化合作，共同維護台海及區域和平穏定。

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