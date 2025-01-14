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    政院召開治安會報 卓揆指示「落實防詐」等4大工作

    行政院今天召開「治安會報」，院長卓榮泰請警政署加強巡邏守望、宣導切勿酒駕、落實防詐作為、防範非法聚賭四大工作。（行政院提供）

    行政院今天召開「治安會報」，院長卓榮泰請警政署加強巡邏守望、宣導切勿酒駕、落實防詐作為、防範非法聚賭四大工作。（行政院提供）

    2025/01/14 21:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節將屆，行政院今天召開「治安會報」，行政院長卓榮泰請警政署加強巡邏守望、宣導切勿酒駕、落實防詐作為、防範非法聚賭四大工作。

    警政署今日進行「2025年加強重要節日安全維護工作報告」，卓揆提及，今年春節連假長達9天，因應大量返鄉及出遊人潮，請交通部和警政署針對觀光景點、年貨大街、國道公路及交通運輸場站等容易壅塞的路段，妥善規劃各項交通疏導措施。

    因應年關將近，民眾提款、換鈔及購物需求增加，卓揆警政署注意金融機構等人潮密集場所，並加強四項工作：一、加強巡邏守望，必要時協助民眾護鈔；二、加強宣導切勿酒駕；三、加強落實各項防詐作為，避免民眾生命財產受到威脅；四、加強取締非法賭博網站及實體賭場，防範非法聚賭。

    卓揆致詞表示，中正大學犯罪研究中心1月3日公布「2024年民眾對警察維護治安工作滿意度調查」，民眾對「警察維護治安工作」滿意度75.63%、「住家治安」滿意度85.64%、對政府推出「打詐儀錶板」，獲得近9成民眾支持。

    卓揆指出，去年政府在反毒、打詐、掃黑、肅槍等「五打七安」工作，都獲得一定績效。反毒方面，政府自2017年開始執行「新世代反毒策略行動綱領」，毒品總施用人數及毒品新生人數均呈現下降趨勢。

    此外，去年通過「新世代反毒策略行動網領」第3期（2025-2028年），未來4年將再投入150億元，落實推動各項反毒工作。為持續掌握最新毒品情勢，政府也將新興毒品「依托咪酯」提升為第2級毒品，減少對學生和民眾的危害。

    打詐方面，卓揆提及，面對打詐手法持續不斷翻新，政府去年通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版（2025-2026年），運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐財產、強化被害人保護等措施，盼及時阻攔民眾遭詐騙匯款。

    卓揆表示，去年各警察機關已查緝幫派犯罪組織719案、犯嫌5027人。經法院裁定扣押、沒收、追徵不法利得金額高達107億7779萬餘元，破歷年紀錄。在肅槍方面，去年政府完成修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，以阻斷非法改造槍枝零件來源。去年槍擊案件共發生67件，較前年75件減少8件，顯示修法成效逐步展現。

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