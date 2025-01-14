中國不買宏國白蝦藍委竟砍外交部預算 王定宇痛批：沒道理

民進黨外交國防委員會召委王定宇。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/01/14 21:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯於2023年3月與我國斷交後，轉與中國建交，之後傳出中國未依約增購白蝦，導致宏國蝦農陷入困境，國民黨團卻以此為由，提案減列外交部預算4億元。對此，民進黨外交國防委員會召委王定宇批評，不合邏輯又沒道理，並狠酸，「可能刪錯人了，他應該要刪的是中華人民共和國的政府」。

外交部114年單位預算編列101億4454萬3千元，用於加強雙邊及多邊合作。國民黨團預算提案指出，宏都拉斯於2023年3月結束與我國邦交關係，轉與中國建交，然而中國不僅未履行承諾增購白蝦，還以低於成本價格收購，讓蝦農陷入困境。

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提案援引宏都拉斯水產養殖協會最新統計數據指出，2024年宏都拉斯白蝦出口總量由前年的7889萬5657磅銳減至6386萬867磅，總計萎縮1506萬4790磅，降幅達19.09%，主要是因為對台灣與墨西哥市場的出口量下降所致。

提案指出，外交部長年編列高額國際合作及關懷計畫費用，以敦睦邦交，提升與無邦交國家的友好關係，及擴大我國參與國際社會活動等雪中送炭外交行動，然而，以宏都拉斯例子來看，即便經貿上與中國衝突，也未能與我國重新建立友好邦交關係，該項預算效益有待商榷，提案減列預算4億元。

對此，王定宇表示，宏都拉斯在與台灣斷交後，白蝦滯銷、失業率提升，反而是見證了台灣的經濟實力與中國的跳票，國民黨以此為理由刪減台灣預算，「可能刪錯人了，他應該要刪的是中華人民共和國的政府」。

王定宇指出，「挖牆腳」、讓宏都拉斯白蝦賣不掉的是中國，怎麼會來處罰台灣的政府呢？既不合邏輯又沒道理。

民進黨立委陳冠廷也說，宏都拉斯與我國斷交，是因為中國的金錢外交與背後的的政治操弄，也是中國未實踐增購白蝦的承諾，「怎麼會變成是來削減我們的預算？完全不合邏輯」，是苛責於錯誤的對象，荒謬至極、本末倒置。

陳冠廷認為，用於加強雙邊及多邊合作的預算是對外重要支柱，不僅不應削減，我國在中南美洲的重視程度、注意力反而應該增加。

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