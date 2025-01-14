Model Y要賣244.9萬！王婉諭批三稅離譜 網嘆：買車像被扒皮

王婉諭近日針對進口車關稅po文，引發網友討論。（資料照）

2025/01/14 20:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委王婉諭在臉書發文，針對特斯拉Model Y在台售價高達244.9萬元提出批評，直指台灣進口車高價根本原因，在於「關稅、貨物稅、營業稅」三稅制度。她強調，民眾買車面臨高稅賦與後續牌照稅、燃料稅，已成民怨來源，呼籲政府趁稅收連年超標之際，正視汽機車稅制改革的重要性。

根據貼文，王婉諭指出，台灣現行的進口關稅高達17.5%，超過140萬元的車輛部分，還需額外負擔15%的貨物稅，加上5%的營業稅，使得車價至少調漲25%。她批評，「汽機車早已不是奢侈品，政府卻以過高稅率剝削人民」，並呼籲國會停止政治鬥爭，將焦點放回民生法案，推動合理化稅制改革。

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她進一步強調，根據民調，有超過七成民眾支持相關稅改，顯示社會對此有高度共識，呼籲立法院應將心力投入於福國利民的稅改法案上，認為「調整稅制，提升人民生活品質，才是真正利民之舉」。

貼文曝光後引發廣泛關注，有網友留言表達支持，直言，「車價真的太高了，進口車的關稅根本是盤剝人民」，更有人批評台灣汽車產業長期無法進步，「國產車現在就是進口零件組裝廠，還要高關稅保護，這樣保護到什麼時候？」也有留言提到燃料稅，認為「早就該改革了，隨車徵收真的不公平」，呼籲政府儘速推動更合理的稅制，感嘆「台灣這些稅制只是在剝皮，買車、養車都被吸乾，真的很苦」。

不過，也有網友持不同意見，認為進口車並非民生必需品，質疑「為什麼要調降稅，買不起就不要買啊」，並表示「稅收是用來保護本地產業的，哪能說降就降？」也有網友提醒，「車價降了可能只會讓更多人買車，到時候車滿為患，真的會更好嗎？」此外，也有人提到，「燃料稅改了以後，是否也會讓持有車輛的人更多，跟節能減碳的政策背道而馳」。

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