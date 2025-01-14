藍營擬凍結警政署及所屬業務費70％ 周軒：把台灣警察給廢了！

藍營擬將警政署及所屬業務費凍結70%。（資料照）

2025/01/14 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨7日在立法院三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率，最高可達80%，對外宣稱是對警消人員好。不過政治工作者周軒今（14日）曝光藍營擬將警政署及所屬業務費凍結70%的提案，直言根本是把台灣的警察給廢掉了！

周軒今天在臉書曝光，國民黨立院黨團將警政署及所屬業務費凍結70%的提案，案由稱「鑒於政府支出逐年增加，為撙節開支，該項預算執行情形需重行檢視評估效益，以利政府資源有效運用，爰針對警政署及所屬『業務費』提案凍結70%，俟執行30%之後始申請解凍，並需經院會同意。」

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周軒表示，「各位警察朋友，如果還認為國民黨上週通過『警察人員人事條例修正』，把你們退休金拉高是對警察好，這邊要告訴各位一個殘酷的事實。國民黨黨團提案把警政署以及『所屬』的業務費凍結70%。這個『所屬』有什麼呢？國道警察、保安警察、刑事警察、初級警察教育就是警專。」

他接著說：「『業務費』範圍有什麼呢？教育訓練、水電、通訊、資訊服務、車輛養護、房屋建築養護……而且，解凍條件是經『院會』同意。也就是過半的藍白不同意，被凍結的70%預算是動不了的。」

最後周軒直言，「以後警察抓不了壞人、國道警察車子跑到一半壞掉、警政系統出問題，大家記得找國民黨算帳。因為他們這個提案就是把台灣的警察廢掉了！」

周軒今天（14日）曝光藍營擬將警政署及所屬業務費凍結70%的提案。（圖翻攝自周軒臉書）

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