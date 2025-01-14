運動部落腳何處 林昊佑建議設在台中市

議員建議運動部可設在立法院民主議政園區。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/14 19:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院三讀通過成立「運動部」，市議員林昊佑建議，所有中央部會都集中到台北市，他建議未來成立的運動部，應該設在台中市，因為台中市的運動風氣相當興盛，多項比賽都是全國第一，並要求市府向中央爭取。

立法院7日三讀通過「行政院組織法第3條修正案」，增設運動部，並且三讀通過運動部組織法，中央部會再增加一個運動部。

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市議員林昊佑表示，行政院各部會都是在台北，讓台北實在「太胖了」，很多中南部縣市公務人員都要跑到台北開會洽公，他認為台北應該減壓，既然新成立運動部，建議遷在南來北往路途都適中的台中。

他強調，台中市運動現況表現優異，過去教育部體育署曾調查顯示，台中「經常舉辦體育活動」及「吸引度」兩項指標均排六都第一，且規律運動人口達33.5%，台中是非常適合成為運動部的辦公場所。

至於地點，他的首選是烏日成功嶺，若因關係的軍方，短時間難以成功，可以選擇位在霧峰的舊省議會，現為立法院民主議政園區，或者是中市南屯的黎明新村，都是中央相關的機關所在地，市府若是要找一定可以找出地方，他強調，市府一定要爭取到，不要讓所有的部會都集中到台北。

中市運動局表示，對於日前立法院三讀通過運動部組織法，期盼未來能有效提升運動推展層級、提高相關運動預算支持，樂見其成；對於運動部落腳處尊重中央決策，市府將以交通地理位置優越性、推展運動軟硬體成果與經驗，積極爭取運動部更多實質經費挹注，讓資源分配效益最佳化，一起為運動環境、人才與產業發展共同努力。

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