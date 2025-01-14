福建對台工作鎖定「首來族」 陸委會批：統戰作為

陸委會。 （資料照）

2025/01/14 19:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建省公布2025年工作報告，對台部分將加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層赴閩。陸委會批評，此為中共二十大以來，對台單邊設定「融合促統」的統戰作為。

福建方面規劃，將發揮「祖地」文化優勢，加強閩台歷史文化研究宣傳，深入實施閩台歷史展示溯源工程，建設世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心。辦好海峽論壇、海峽青年節等品牌活動，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層民眾赴福建等。

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對此，陸委會表示，中共因福建地理位置將其定位為「兩岸融合發展示範區」，其對台工作提到將加強教育、司法、衛生、科技、體育和文旅等領域交流，推動放寬台資市場准入、升級台商投資區、台灣農民創業園、共創兩岸物流集散中心，在當前中國經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化下，中方長期試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，其目的並非「惠台」，而是企圖以不實在的經濟利益，換取我方接受中共設定的政治前提，此為其整體對台政策與統戰之一環，企圖掌控對台關係的主導權及主動權，為中共二十大以來對台單邊設定「融合促統」統戰作為。

陸委會指出，2019年「習五條」提出「新四通」（通水、通電、通氣、通橋），主要目的是「融台促統」並作政治宣傳。有關通水、通電、通氣及通橋議題，均涉兩岸公權力事項，及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，非中方可片面設定。

陸委會說明，目前除金門經兩岸協商已自中國福建引進補充性水源外，其他馬祖引水及金馬與中國通氣、通電、通橋議題，依據相關機關提供的資料，現階段並無必要性及急迫性，我方也無此政策及規劃。政府關心金馬的建設與發展，並持續與地方溝通，優先處理現階段可行且較急迫的部分，以促進離島經濟發展及民生福祉。

陸委會強調，中國普遍存在政治審查與各式潛規則，許多措施也常無預警調整變動，中方片面提出生活及就業創業等便利措施，拉攏誘引我方民眾赴中，在中國經濟下行，黨國專制未能改變情況下，完全是一廂情願、不切實際的做法。

陸委會提及，中共對台滲透、統戰無所不用其極，政府將持續提醒國人應審慎評估赴中政經風險，勿因小利而被拉攏，落入中共政治操作及統戰作為，國安及司法單位也會全力應對查處。

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