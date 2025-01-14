黃國昌參選黨主席率白議員拜會戴錫欽 綠議員：轉移京華城焦點？

台灣民眾黨代理主席黃國昌與秘書長周榆修，前來台北市議會拜會議長戴錫欽，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/01/14 19:16

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌今宣布將參選黨主席補選，隨後帶領北市議會民眾黨4位議員拜會議長戴錫欽。不過民進黨議員認為，黃國昌在台北市政府京華城容獎違失調查小組開會前夕，率黨幹部拜會啟人疑竇，也懷疑黃參選是要轉移大家對於京華城的焦點。國民黨議員則認為，拜會與京華城案兩者無關，外界不必有過多解讀。

民進黨議員陳怡君批評，黃國昌為了選黨主席攏絡民眾黨議員，還到北市議會議場作秀。她也質疑黃國昌有失憶症，柯文哲案是國民黨議員檢舉，黃國昌還去拜會當國民黨小弟，「不要忘記柯文哲被關在看守所，國民黨是最大功臣」。

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陳怡君也指，黃國昌在市府京華城案開會前率黨幹部、議員拜訪議長，時機讓人遐想且敏感，懷疑是給蔣市府下馬威，不僅挑戰議會決議，更向司法叫囂，黃國昌為了上位取代柯文哲，不惜製造聲量引起討論。她提醒黃國昌，面對司法才是解決之道，應該要如柯文哲所說「面對問題、解決問題」，若到處抓木頭浮板，小心翻船更快。

民進黨議員張文潔也說，黃國昌宣布參選主席的時機可能有精心挑選，又剛好在京華城專案小組會議前一天拜會，但她相信專案小組不會為任何黨派背書。她也懷疑黃國昌參選黨主席，是否是要轉移大家對於京華城的焦點。

不過國民黨議員游淑慧認為，黃國昌與民眾黨選在今天拜會，應與京華城案小組開會無關。國民黨議員曾獻瑩也指，相信這是單純拜會行程，黃國昌也提到拜會是希望中央、地方合作，外界不必有過多解讀。曾獻瑩提到，台灣是法治國家，相信北市府一定會依法行政，綜合專業考量就京華城容積獎勵做出最符合市民權益的決定。

國民黨議員柳采葳則指，黃國昌要去哪邊拜訪都尊重，但國民黨畢竟沒有投民眾黨主席的權利，還是呼籲黃國昌利用時間去跟對他有疑慮的黨內人士好好溝通。

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