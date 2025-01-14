南投草屯鎮長補選1/18登場 中選會：當日零時起禁拉票

南投草屯鎮長補選倒數，民進黨蔡銘軒（中）在立委范雲（右）、羅美玲（左）陪同下一起車隊掃街。（記者劉濱銓攝）

2025/01/14 18:53

〔記者李文馨／台北報導〕南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選將於18日舉行投票，投票時間自上午8時起至下午4時止。中選會今（14日）提醒，18日凌晨零時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體為任何候選人助選，違者將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

中選會表示，南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選投票時間自上午8時起至下午4時止，中選會今日依法依例進行選務督導，派員視察選務工作辦理情形，瞭解各項選務工作籌備狀況，並與南投縣選舉委員會交換意見，確保投開票作業順利進行。

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中選會指出，今日視察由南投縣選舉委員會洪瑞智代理主委主持，中選會於會中要求選務工作同仁應依法行政，切勿有違反行政中立情事，以維護選舉公正性；另也呼籲選民，一定要遵守相關法令規定，避免觸法受罰，使這次的補選能夠在理性及和諧的氣氛下順利完成。

中選會提醒，18日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對歷次辦理總統、副總統、公職人員選舉時，於投票日常見的選務違規案例，中選會也說，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

中選會提及，投票日於投票所四周30公尺內外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將由檢警司法機關依刑法第142條及第147條規定處理。尤其是，如於投票所30公尺內外架設手機或攝影器材，另從事選舉人之錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪之犯行，定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

南投草屯鎮長補選倒數，國民黨簡賜勝（右）在南投市長張嘉哲（左）等人陪同下車隊掃街。（簡賜勝競選總部提供）

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